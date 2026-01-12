El estreno de Prime Video que se convertirá en el favorito de los fanáticos de las películas de guerra + Seguir en









Esta producción recientemente incluida en el catálogo está encantando a todos los amantes de la historia.

La película sobre la Segunda Guerra Mundial que está sacudiendo Prime video. Imagen: Prime Video

Los fanáticos del cine bélico están encontrando en 2026 un nuevo motivo para entretenerse con material ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Tras el auge de títulos clásicos y recientes que exploran distintas facetas del conflicto, Prime Video sumó recientemente una película que ya está dando de qué hablar por su enfoque intenso y dramático del frente oriental.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una producción alemana que se estrenó en la plataforma el 2 de enero de 2026 y rápidamente se colocó entre los contenidos más vistos por quienes buscan cine de guerra con un estilo oscuro y psicológico. El título de este filme es Der Tiger (El tanque), una propuesta que combina acción, tensión psicológica y drama humano en medio del conflicto más devastador del siglo XX.

Tiger tanque de guerra Una película obligatoria para los amantes de la historia, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Tiger, tanque de guerra Der Tiger (El tanque) sitúa su trama en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, donde una tripulación de cinco soldados alemanes recibe la misión de avanzar profundamente detrás de las líneas enemigas a bordo de un tanque Tiger. Lo que comienza como una operación aparentemente militar estándar se convierte en un viaje lleno de tensión, miedo y dudas existenciales, en el que cada decisión afecta no solo la supervivencia del grupo sino también su cordura.

A medida que la tripulación se interna en territorio hostil, la película explora no solo los peligros del combate, sino también los efectos psicológicos de la guerra en los hombres que la libran. La narrativa profundiza en la fragilidad humana, el compañerismo bajo presión y los límites de la moralidad frente a la brutalidad de los enfrentamientos.

El guion también incorpora elementos de tensión interna entre los protagonistas, quienes, bajo el constante estrés del miedo, la fatiga y la incertidumbre, enfrentan tanto al enemigo como a sus propios demonios personales. Esta mezcla de acción bélica y exploración psicológica sitúa al filme como una experiencia más introspectiva que los típicos relatos de guerra centrados únicamente en escenas de batalla.

Prime Video: tráiler de Tiger, tanque de guerra Embed - EL TANQUE Trailer (2026) SUBTITULADO / The Tank Trailer / TIger Tanque de Guerra HD] Prime Video Prime Video: elenco de Tiger, tanque de guerra David Schütter (Philip Gerkens)

Laurence Rupp (Christian Weller)

Leonard Kunz (Helmut)

Sebastian Urzendowsky (Wedge)

Yoran Leicher (Michel)