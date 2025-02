La vuelta de Shakira luego de estar internada: se presentó ante Perú y seguirá por Colombia

Ante de despedirse, prometió regresar pronto y aseguró que el show cancelado el pasado 16 de febrero ya tiene fecha nueva: sábado 15 de noviembre de 2025. Además, como sorpresa para fans, sumó una tercera fecha en Lima, programada para el domingo 16 de noviembre.

