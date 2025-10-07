Reapareció "la niña más linda del mundo" y desmintió haberse realizado cirugías estéticas







La modelo francesa, conocida en su niñez por ser la más linda del mundo, afirma que su belleza es natural y critica los comentarios sobre su rostro.

Thylane Blondeau desmiente cualquier tipo de cirugía estética.

Thylane Blondeau, conocida desde su infancia por haber sido nombrada como la "niña más linda del mundo", desmintió rumores sobre cirugías estéticas y afirmó con firmeza que nunca sometió a ningún procedimiento. La modelo francesa, de 24 años, destacó que su apariencia actual es la misma que desde chica y pidió detener las comparaciones y especulaciones sobre su rostro.

La joven francesa volvió a acaparar todas las miradas durante la Semana de la Moda de París, al participar en el desfile de Miu Miu. Blondeau llegó luciendo un elegante traje de lana marrón acompañado de una parte superior blanca y botas marrones que complementaban el conjunto. Su estilo combina la sofisticación francesa con toques modernos, consolidándola como un ícono del mundo de la moda.

modelo (2) Thylane Blondeau apareció en la Semana de la Moda en París.

La respuesta ante las críticas y rumores La modelo utilizó sus redes sociales para aclarar que nunca se ha hecho ningún retoque estético. Acompañó su mensaje con una captura de pantalla de un comentario que cuestionaba su apariencia y expresó: “Cansada de este tipo de comentarios. Sé que en esta generación las personas tienden a hacer las cosas muy temprano, pero nunca he tocado nada”.

Thylane agregó que desde que tenía 10 años, la gente espectuló sobre cambios en su rostro: “Puedes mirar fotos mías cuando era más joven, nada ha cambiado. A la gente le encanta comparar e inventar las cosas, pero solo porque uso maquillaje o un delineador de labios no significa que me hayan hecho los labios o la cara. En algún momento tenemos que parar con eso”, concluyó.

MODELO (1) Más allá de su belleza, Thylane Blondeau se consolidó como una referencia en la industria de la moda. Su estilo, su elegancia y su capacidad para combinar prendas tradicionales con tendencias modernas la mantienen en el centro de la atención mediática y la posicionan como un ejemplo de autenticidad en un mundo saturado de especulaciones sobre la estética.

