Lady Gaga en conversaciones para unirse a Joaquin Phoenix en la secuela de Joker

Los primeros trascendidos indican que Gaga interpretará a Harley Quinn, la psiquiatra de Arkham Asylum que se enamora de su paciente Arthur Fleck, también conocido como Joker, aunque su versión del personaje será un universo de DC aparte de la de Margot Robbie, vista ya en varias películas del DCU. Los rumores sugieren que la película podría tener partes musicales, por eso no es extraño pensar en Gaga como una opción. Estas escenas podrían ser producto de la imaginación del personaje de Phoenix.

La primera película de Joker de Phillips, presentada en 2019, vio cómo Fleck, un comediante con problemas mentales, se embarcaba en una espiral descendente que lo llevó a la creación de un villano icónico. La película recaudó más de u$s1 mil millones en todo el mundo y le dio a Phoenix su primer Oscar, y también le dio a Hildur Guðnadóttir una estatuilla a la Mejor Banda Sonora Original.

Gaga encontró notablemente su papel revelación en Warner Bros. con el drama musical A Star is Born del actor y director Bradley Cooper, que también produjo Phillips. La actriz y estrella del pop interpretó más recientemente a Patrizia Reggiani en House of Gucci de MGM y United Artists Releasing y contribuyó con la canción "Hold My Hand" para Top Gun: Maverick, que actualmente ha recaudado más de $750 millones en la taquilla mundial.