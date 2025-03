Prime Video presentó el tráiler de la segunda temporada de la serie "El Fin del Amor" con Lali Espósito

tráiler El fin del amor temporada 2.mp4

También forman parte del elenco Verónica Llinás (La Odisea de los Giles, Historia de un Clan), Vera Spinetta (Las Bellas Almas de los Verdugos, El Reino, Soledad), Julieta Zapiola (La Estrella que Perdí, Implosión), Daniel Hendler (El silencio de Marcos Tremmer, División Palermo), Alejandra Flechner (Envidiosa, Puan, Argentina, 1985), Mariana Genesio Peña (Historias Migrantes, El Marginal, Pequeña Victoria), Candela Vetrano (Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Número Oculto), Brenda Kreizerman (No Me Rompan, Showroom), Martina Campos (Acusada, Señores Papis), Andrés Gil (Limbo, Monzón, El Amor es Más Fácil), Lorena Vega (Envidiosa, Retratos del Apocalipsis, Las hermanas fantásticas), Martín Rechimuzzi (LOL: Last One Laughing Argentina, Tarde Baby) y Alejandro Tantanian (Doce Casas, Tierra de los Padres).

La nueva temporada fue producida por K&S Films para Amazon Studios. Halvorsen, nominada al Emmy Internacional, y Tenenbaum son también cocreadoras y guionistas de la serie, con Halvorsen como cabeza creativa.