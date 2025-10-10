Cumpleaños de Lali Espósito: el saludo de Cris Morena, sus inicios y la celebración en las redes

La cantante cumple 34 años y la productora le dedicó un cálido saludo. El comienzo de su carrera y sus últimos lanzamientos.

La cantante Lali Espósito cumple años hoy viernes 10 de octubre, quien cuenta con un lugar consolidado dentro de la escena nacional. La artista pop fue saludada por la productora Cris Morena, quien le abrió las puertas a la pantalla chica.

Como es tradición para Cris cada vez que un actor de ella cumple años , esta le dedicó un emotivo video en Instagram que recopila momentos de Lali actuando en sus producciones.

"Feliz cumple @lali !! Sos puro fuego!! Que sigas brillando siempre y llenando el corazón de millones de personas!! Te quiero muchoo", escribió la productora en su posteo.

Lali nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires, siendo la menor de tres hermanos. Comenzó en Rincón de Luz en el año 2003 a la edad de 10 años, su primera producción junto a Cris Morena.

Esa oportunidad la catapultó a la fama de la mano de la productora, que desde allí la eligió como su actriz estrella en varias de sus siguientes creaciones televisivas.

Hoy se encuentra consolidada como una cantante que moviliza a públicos masivos dentro del pop nacional. Ese terreno, además, le vale un lugar privilegiado en la escena argentina y mundial: colaboró con músicos del exterior como Thalia, Mau y Ricky o Pabllo Vittar, y también con propios, como Dillom, La Joaqui o Cazzu, entre otros.

Su último álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" es el sexto de estudio, con el que hizo su última gira tanto nacional como internacional, permitiéndole agotar estadios en cuestión de minutos.

Uno de sus últimos grandes pasos fue el anuncio de la plataforma Netflix sobre su documental, llamado "LALI: la que le gana al tiempo".

Netflix anuncia LALI: la que le gana al tiempo, una película documental hecha en Argentina que retrata a Lali Espósito en su regreso a la música, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.

Con entrevistas y acceso exclusivo a su proceso creativo, LALI: la que le gana al tiempo revela cómo la artista convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, consolidándose como una de las voces más influyentes y auténticas de su generación.