Lanzan una muestra colaborativa con obras inspiradas en los cuentos y novelas de Mariana Enriquez

"El año pasado con Mariana Enriquez tuvimos la idea de juntar fuerzas y organizar una convocatoria para un evento/muestra pop up de obras inspiradas por los cuentos y novelas de Mariana. No nos esperábamos tanta respuesta ni recibir obra tan variada y de tan alta calidad. Nos entusiasmó pero también nos abrumó un poco, y ambos con mucho trabajo y otros proyectos nos dimos cuenta que no queríamos hacer algo mediocre a las corridas", contó Bell sobre por qué decidieron esperar a este año para relanzar la iniciativa.