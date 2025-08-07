Las memorias de un productor de "Titanic" revelan cómo Matthew McConaughey arruinó su audición para el papel de Jack







La epopeya romántica de James Cameron de 1997 fue un fenómeno mundial y la película más exitosa de todos los tiempos hasta que fue superada por Avatar.

El papel protagónico quedó en manos de Leonardo DiCaprio.

El productor de Titanic Jon Landau reveló que la negativa de Matthew McConaughey a abandonar su acento sureño significó que arruinó su audición para el éxito de taquilla.

El productor de la película escribió sus memorias, "The Bigger Picture", antes de fallecer en julio de 2024, a los 63 años.

El productor de la película escribió sus memorias, "The Bigger Picture", antes de fallecer en julio de 2024, a los 63 años. En un extracto del libro, compartido por el portal Puck, el magnate recordó que McConaughey impresionó durante su audición, hasta que un desacuerdo con Cameron lo llevó a ser descartado.

“Lo trajimos para hacer una escena con Kate (Winslet)”, escribió. “Queríamos comprobar la química, no solo cómo se ven las personas en la película, sino cómo interactúan. Kate quedó prendada de Matthew, su presencia y su encanto. Matthew hizo la escena con su acento sureño.

"Genial", dijo Jim (Cameron). "Ahora intentémoslo de otra manera". Matthew dijo: "No. Estuvo bastante bien. Gracias". Digamos que eso fue todo para McConaughey.

La versión de Matthew McConaughey sobre su audición para Titanic En 2018, el actor, que alcanzaría la fama con otras películas, incluyendo un Oscar en 2014, habló de la experiencia desde una perspectiva diferente. "Fui a audicionar para eso. Lo quería", declaró a The Hollywood Reporter . "Hice una audición con Kate Winslet. Tuve una buena audición. Salí de allí bastante seguro de que lo tenía todo. No lo conseguí. Nunca me lo ofrecieron".

