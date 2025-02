Lauty Gram habló del final de su romance con la China Suárez y reveló una actitud que no le gustó: "Hizo un escándalo"

“ Fue algo efímero, algo que pasó. Si me pongo a pensar, simplemente fue un suceso. No sentí nada tan fuerte, fue algo más casual, algo que quería experimentar, vivir y conocer. Fue algo pasajero”, explicó. Sin embargo, lejos de un perfil bajo, reveló la razón que puso fin a su historia.

También habló de la reacción de la actriz al enterarse. “Hizo un escándalo. Subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Yo estaba mal porque no había hecho nada, estaba soltero. Ella me bardeó por chat, me juzgó y me hizo quedar mal, como un pelot...”, lanzó.