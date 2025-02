Wanda Nara le envío un fuerte mensaje a la China Suárez y a Mauro Icardi: "No le tengo miedo a nada"

A través de X, la mediática insinuó que la hostilidad de Icardi hacia ella se debe al rencor que le guarda. “Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado, sí. Me da escalofríos hasta dónde pueden llegar”, escribió.

“Nunca engañé a nadie. No por nada intentaron recuperarme hasta el último segundo”, afirmó Wanda Nara en su descargo. Además, reveló que decidió bloquear y dejar de responder llamadas, a pesar de la insistencia de cierto “dolido”, quien recurría a sus amigos para preguntar sobre su nueva relación. “No podía creerlo, no aceptaba que fuera real y pedía que le hablaran”, agregó.

La empresaria insistió en que Mauro Icardi está actuando por despecho. “Me asombra hasta dónde puede llegar un hombre herido. ¿Acaso las mujeres afrontamos el rechazo con más dignidad?”, reflexionó.

También destacó que su intención nunca es hacer daño a los demás. “Vivo mi vida sin pensar en perjudicar a nadie. Nada me lastima. Si mi felicidad genera dolor en otros, lo lamento en el alma”, expresó, antes de cerrar con una frase contundente: “Jamás busco hacer daño ni iniciar conflictos legales; solo me defiendo y protejo a mis hijos como una LEONA”.

Captura de pantalla 2025-02-09 083959.png La foto de la China con Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia, la hija de Eugenia

Wanda Nara también dedicó unas palabras de elogio a L-Gante y a la relación que ha construido con él. Juntos viajaron a Córdoba, donde el cantante tenía programados varios recitales. “Los dejo porque voy a ver cantar a mi novio, que, a pesar de ser más joven, me enseña que la felicidad está en las pequeñas cosas y en lo auténtico, como mi amor por él”, expresó con sinceridad.

Antes de concluir su descargo, lanzó un mensaje dirigido a la China Suárez, reviviendo la frase con la que, en medio del escándalo inicial, la había señalado: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Finalmente, Wanda dejó en claro su postura sobre las acusaciones y la importancia que le da a los valores familiares. “Sé que no necesitás explicaciones, pero si hay algo que no soy, es zorra. Para mí, la familia es sagrada. Y a quien lo dude, le doy las pruebas necesarias. No soy ingenua para confiar ciegamente en la palabra de un hombre. Exijo pruebas y las tengo. La Justicia también las tendrá”, concluyó con firmeza.