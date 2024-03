Lenny Kravitz estrenó su nuevo y enérgico single "Human"

La temporada de Lenny Kravitz está en pleno apogeo. Tras una oleada de actividad viral, y su inmortalización en el Hollywood Walk of Fame a principios de este mes, el icónico artista regresa con un nuevo single titulado "Human" .

"Human" rebosa una energía alegre e innegable, catalizada por la inigualable fusión de Kravitz de ardiente rock and roll, funk deslizante y pop cósmico. Un cencerro salvaje, un riff suelto y una línea de bajo que hace mover la cabeza, mientras su voz resuena en el estribillo: "Vine aquí para estar vivo. Estoy aquí para ser humano". Como no podía ser de otra manera, un solo de guitarra eleva un último crescendo en este himno que reafirma la vida.

"Human" sigue al single "TK421" publicado en octubre de 2023. Guitarras funk extasiantes, sintetizadores analógicos robóticos, talkbox, un ritmo de pista de baile, un ardiente solo de saxofón y un ingenioso guiño a Boogie Nights y a Star Wars potencian este maravilloso juego de rock and roll. El videoclip viral de "TK421", que debutó en todo el mundo a través de YouTube y se emitió en primicia mundial en la red global de canales de MTV, amplifica el espíritu libre de la canción; se ve a Kravitz como nunca antes se lo había visto.

Atemporal. Explosivo. Romántico. Inspirador. No hay otra manera de describir “Blue Electric Light”, el duodécimo álbum de Lenny Kravitz que compuso y grabó en su estudio de Bahamas con su dominio único del deep-soul rock and roll. Como fuerza creativa implacable, músico, escritor, productor, actor, autor, diseñador, sigue siendo una presencia dinámica mundial en la música, el arte y la cultura. Blue Electric Light es un apasionado conjunto de canciones que amplía esta distinción y es la última contribución de un hombre cuya música, por no hablar de su singular estilo, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo.

En el álbum, se aprecia una vez más el talento de Lenny como escritor, productor y multi-instrumentista (él mismo compuso y tocó la mayoría de los instrumentos con el guitarrista Craig Ross). 12 temas que reflejan su legado como rompedor de géneros, como pionero, pero también firmemente arraigado en la energía del siglo XXI y más allá.

Este mundo luminoso del álbum Blue Electric Light se irá develando con más sorpresas.