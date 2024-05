Lenny Kravitz habló sobre su presente y cómo lleva 9 años de abstinencia sexual







A sus 60 años, Lenny Kravitz parece disfrutar de su celibato y no tener prisa por encontrar una nueva pareja.

El músico y actor se encuentra transitando un momento especial en su vida.

Lenny Kravitz reveló que lleva nueve años sin sexo, una decisión tomada en su camino espiritual tras reconocer que su estilo de vida anterior estaba plagado de aventuras casuales.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Kravitz, de 60 años, explicó que esta prolongada abstinencia sexual fue motivada por el deseo de no repetir los errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Sy Kravitz, quien engañó a su madre, la actriz Roxie Roker, conocida por su papel estelar en la serie The Jeffersons.

Después divorciarse de Lisa Bonet en 1991, el músico admitió que adoptó un estilo de vida similar al de su padre, lleno de conquistas ocasionales. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que ese comportamiento no le satisfacía y decidió actuar para despojarse de esa etiqueta de “mujeriego”.

Lenny Kravitz y sus 9 años de abstinencia sexual “Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo”, declaró al periódico, dejando claro que su celibato se extiende también a las relaciones serias, ya que no ha tenido una pareja estable durante este período de casi una década.

Tras su ruptura con Bonet, el cantante de éxitos como “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away” mantuvo relaciones con mujeres como la actriz francesa Vanessa Paradis, y estuvo comprometido con las modelos Adriana Lima y Nicole Kidman, aunque ninguno de estos noviazgos prosperó. A sus 60 años, Kravitz parece disfrutar de su celibato y no tener prisa por encontrar una nueva pareja. Más allá de su vida personal, el artista se encuentra en un momento profesional muy activo. Acaba de lanzar su duodécimo álbum de estudio, "Blue Electric Light", que marca una nueva etapa creativa para él.

