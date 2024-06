Lenny Kravitz vuelve a la Argentina: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

El álbum debutó con un gran éxito de crítica: The Associated Press describió el proyecto como "glorioso... el mejor material del rockero en años", mientras que NPR lo llamó un "caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul y más". También este año, Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el "Music Icon Award" en los People's Choice Awards 2024 y el "Fashion Icon Award" del CFDA, por su papel no solo como uno de los músicos más estimados del rock, sino también como una gran influencia en la moda.