¿Se terminó el amor? Leonardo DiCaprio se habría separado de la argentina Camila Morrone.

leonardo dicaprio.jpg Gentileza @leonardodicaprio

La ultima vez que se los vio juntos fue durante los festejos del 4 de Julio (día de la Independencia en Estados Unidos) en una playa de Malibú. Luego se la vio a ella con su madre en agosto y a él con algunos amigos en Los Angeles la semana pasada.

En 2020, People dijo que DiCaprio se encontraba pasando el aislamiento preventivo por Covid-19 con Morrone y que "amaba" pasar tanto tiempo con ella. Unos meses antes, la actriz habló sobre la diferencia de edad entre ambos y dijo que "cualquiera debería salir con quién quiera".

Leonardo DiCaprio Martin Scorsese.jpg

Morrone nació en Los Angeles pero tiene nacionalidad de nuestro país ya que sus dos padres son argentinos: Máximo Morrone y Lucila Solá, ex pareja de otro actor de Hollywood, Al Pacino. Es también la nieta del político argentino Federico Polak .

El próximo trabajo de la actriz será la serie de Amazon Prime Video, Daisy Jones & The Six. Por su parte, Leonardo DiCaprio protagonizará el próximo film de Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon.