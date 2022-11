Leonardo DiCaprio y la razón que casi lo deja afuera de Titanic

'Leo' ya era un ídolo adolescente tras haber protagonizado títulos aclamados como ¿A quién ama Gilbert Grape?, Diario de un rebelde o Romeo y Julieta. Debido a la fama de la que ya gozaba por aquel entonces, el californiano tenía una actitud que a punto estuvo de costarle el papel que lo catapultaría en todo el mundo.

"Hubo una reunión con Leo, y después hubo una prueba de pantalla", ha recordó Cameron en una entrevista para GQ: "La reunión fue curiosa porque estaba sentado en mi sala de conferencias, esperando para encontrarme con un actor. Miré a mi alrededor y todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión por alguna razón. Había una productora ejecutiva, sí, vale, ¿Pero nuestras contadoras? Todas querían conocer a Leo. Era una locura".

Pese a que Cameron quería a DiCaprio para el rol, necesitaba asegurarse de que el actor tuviera química con Winslet. DiCaprio, sin embargo, pensaba que en ese encuentro conocería a su compañera de reparto y no se imaginaba que el director le pediría que hiciera una audición.

Tal y como recuerda Cameron, el actor le dijo: "Yo no leo", a lo que el cineasta respondió estrechándole la mano y despidiéndole: "Bueno, gracias por venir". Justo en ese momento, el californiano contesto: "Espera, espera. Si no leo, no consigo el papel. ¿Es así?".

Cameron le explicó a la estrella lo mucho que ese proyecto significaba para él, afirmando que Titanic era "una película enorme que me va a quitar dos años de mi vida": "Tú estarás haciendo cinco cosas más mientras yo estoy con la postproducción. Así que no la voy a joder tomando la decisión equivocada en el casting. Vas a leer, o no tendrás el papel".

Finalmente, el actor accedió a realizar una prueba de cámara que confirmó al cineasta que había encontrado a Jack: "Cada ápice de su ser era totalmente negativo hasta que dije 'Acción' y se convirtió en Jack. Kate se iluminó y él interpretó la escena. Las nubes negras se abrieron, y los rayos del sol bajaron e iluminaron a Jack. Pensé: 'Ok, él es nuestro hombre".