Liam Gallagher apuntó contra algunos nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

El menor de los Gallagher está nominado este año junto a sus ex compañeros de Oasis y se quejó de la inclusión de artistas que no han grabado canciones de rock.

El cantautor, que está nominado este año junto a sus ex compañeros de Oasis, se quejó de la inclusión de artistas que no han grabado canciones de rock en la ceremonia de este año en una conversación con The Sunday Times durante el fin de semana.