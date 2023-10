Liam Gallagher reveló la decisión de Noel sobre la gira por los 30 años del disco debut de Oasis

Liam Gallagher afirmó que Noel Gallagher rechazó la oportunidad de participar en la próxima gira por el 30 aniversario de "Definitely Maybe" , el disco debut de Oasis cuyo anuncio se realizó ayer .

Liam continuó provocando expectativa al anunciar que también tocaría caras B de la época, así como "Half The World Away" cantada por su hermano, ex compañero de banda y compositor principal de Oasis, Noel.