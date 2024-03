Liam Gallagher habló sobre sus problemas de salud: "Necesitó deshacer años de fiestas"

En una nueva entrevista con The Sun, el cantante reveló que estaba tratando de “deshacer años de fiesta” después de que le diagnosticaran múltiples problemas de salud .

"Es hora de deshacerlo todo y volver a la realidad", dijo al periódico. “Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio… es hora de recuperar la salud . Tienes que deshacer todo el mal trabajo que has hecho al perder la cabeza y todo eso”.

"No puedo dormir por la noche por el dolor", le dijo a The Sun. “Dando vueltas y vueltas. Así que estoy tomando pastillas para dormir a base de hierbas y me han salvado la vida.

Y añadió: “Sin embargo, definitivamente estoy en una caída. Pero todos vamos a morir, ¿no?.

El cantante dijo que está en un “viaje de salud”, supuestamente dejando de beber, drogas y cigarrillos. También reveló que se levanta a las 4 de la mañana todos los días: “A medida que envejeces, la vida es preciosa, ¿sabes a qué me refiero?”.

El presente musical de Liam Gallagher

Gallagher se encuentra actualmente en una gira conjunta con John Squire de The Stone Roses, que agotó las entradas en 30 segundos. Están de gira con su álbum debut homónimo "Liam Gallagher John Squire".

También iniciará una gira en Reino Unido por el 30 aniversario del disco de Oasis "Definitely Maybe", que comienza en junio de este año.