Librerías en pandemia: pese a dificultades, apuestan por seguir en pie

En esa línea, Perico Pérez, de Homo Sapiens, ubicada en la misma ciudad, sostiene que "las tiradas son más cortas entonces hay muchos problemas de abastecimiento. No solo tardan en llegar los libros a las librerías sino que llegan en poca cantidad y cuando uno quiere reponer ya se agotó la edición".

Pablo Pazos, de la librería porteña Arcadia, destaca que en este tiempo "lo difícil fue conseguir y reponer los libros. Aún hoy sigue siendo un tema complicado" y agrega que "por otro lado la mayor venta también se vio afectada por las comisiones que aplica Mercado Libre (muchas veces el segundo canal de venta de la librería)".

Para Rey, "se está leyendo más, no solo por el volumen de ventas", sino también por lo que les comentan los clientes que "dicen haber encontrado un tiempo para la lectura que antes no lo tenían".

"Hay un público nuevo, no habitúe de librería que se ha acercado buscando lecturas pasatistas, de entretenimiento. Cuánto de esto quedará al terminar la pandemia, no lo podemos saber. También hay muchas personas que tenían pendiente la culminación de un trabajo final para la facultad, la tesis, la maestría, el doctorado, etc. que aprovechó parte de este tiempo para ponerse al día y consultar bibliografía. Cuánto de esto vino para quedarse y cuanto para irse cuando pase la pandemia, no lo sabemos. Lo único que podemos avizorar, que nosotros, los de entonces, ya no seremos los mismos", señala.

En ese sentido, para María Oyhanarte, de Libros del Pasaje, "hay que seguir trabajando pensando nuestro diálogo, cómo diferenciarnos de otros. Sin dudas, por ese camino es la salida así que no queda más que enriquecerlo y aprovechar lo que nos brinda la tecnología".

"No vamos a bajar los brazos, hemos salido de muchas crisis, veremos cómo sigue el camino de libreros y librerías que son ámbito mágicos", expresa la responsable de una de las librerías del barrio de Palermo.