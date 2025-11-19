Un histórico personaje de Los Simpson murió y aseguran que esta vez es definitivo + Seguir en









Un personaje de Los Simpson presente durante 35 temporadas murió en el séptimo episodio de la temporada 37 de la serie animada y aseguran que es definitivo.

La longeva organista de la Primera Iglesia de Springfield, Alice Glick, finalmente llegó a su fin después de que se desplomara sobre su órgano y muriera repentinamente en medio de un sermón del reverendo Alegría.

Su muerte fue el eje central del resto del episodio, titulado "Sashes To Sashes", en el que Glick dejó su patrimonio a la escuela primaria Springfield para financiar el nuevo programa de música del centro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BenHugh26422354/status/1990461761875505286?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990461761875505286%7Ctwgr%5E50c1192faead9cb957cc9dddfb76156f563ae69f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ftv%2Fthe-simpsons-kills-off-alice-glick-after-35-seasons-3910005&partner=&hide_thread=false Alice Glick died once again in Season 37, Episode 7.

Nooo. pic.twitter.com/jEB3TSX0S3 — Ben Hughes (@BenHugh26422354) November 17, 2025 Esto ocurre después de que aparentemente fuera asesinada por una foca robot rebelde durante la temporada 23, apareciendo posteriormente tanto viva como fantasma según las necesidades del episodio.

La muerte de Alice Glick en Los Simpson es definitiva El productor ejecutivo Tim Long ha confirmado que Glick ha abandonado oficialmente la serie esta vez.

En un comunicado publicado por People, dijo: “En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó. Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta y enterrada”. Su primera aparición fue en el episodio de la segunda temporada "Tres hombres y un cómic", donde originalmente le dio voz Cloris Leachman. En apariciones posteriores, su voz fue interpretada por Tress MacNeille. Recientemente se confirmó que Los Simpson tendrán una segunda película en 2027, veinte años después del último spin-off cinematográfico.