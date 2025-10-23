Los seis ejercicios que tenés que hacer después de los 30 años para envejecer mejor

Flexiones: este movimiento trabaja el pecho, los brazos y el core, y al realizarse con buena técnica refleja una buena capacidad cardiovascular y fuerza general. Además, ayuda a mantener una postura firme y una espalda más estable.

Dominadas: levantar el propio peso colgado de una barra es un ejercicio que refuerza la espalda, la postura y los músculos estabilizadores del tronco, fundamentales para el día a día. También mejora la fuerza de agarre, clave para conservar la funcionalidad en la edad adulta.

Sentadilla con una pierna en banco: al utilizar solo una pierna sobre un apoyo, se entrena cuádriceps y músculos de equilibrio, lo que ayuda a subir escaleras, evitar caídas y mantener autonomía. Favorece la coordinación y el control corporal.

Peso muerto con una pierna: al trabajar los isquiotibiales, glúteos y la cadera en este gesto, se mejora la eficiencia al caminar y se reduce el riesgo de dolores lumbares o debilidad. También fortalece el equilibrio y la estabilidad del core.

Salto en cuclillas: este ejercicio explosivo impulsa la potencia muscular que suele disminuir con la edad, ayudando a conservar agilidad, reflejos rápidos y una mejor funcionalidad corporal. Es ideal para mantener huesos fuertes y articulaciones móviles.