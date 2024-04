Living Colour vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

Embed - LIVING COLOUR on Instagram: "Excited to announce we'll be returning to Brazil, Chile and Argentina this October presented by @toplinkmusic ! 11 de Outubro - Belo Horizonte - Mister Rock - Ingressos em Articket 12 de Outubro - Sao Paulo - Tokio Marine Hall - Ingressos em Eventim 13 de Outubro - Brasilia - Toinha Brasil - Ingressos em Clube do Ingresso 15 de Outubro - Santiago - Club Chocolate 17 de Outubro - Buenos Aires - Teatro Flores As vendas em Belo Horizonte e Brasilia ja estao abertas. Ja na capital paulista a pre-venda para clientes Tokio Marine comeca no dia 03 de maio, ao meio-dia e a venda geral tera inicio no dia 06 de maio, tambem as 12 horas. #LivingColour"

