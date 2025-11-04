El Indio Solari de regreso: volvió a grabar con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El cantante compartió un carrete de fotos en sus redes sociales y escribió: "Grabación en Luzbola", volviendo locos a sus fanáticos.

El Indio Solari compartió un dump de fotos en el estudio de grabación Luzbola, junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El Indio Solari anunció en sus redes sociales su regreso a un estudio de grabación junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , después de mucho tiempo. La noticia se dio a conocer durante este martes, y entusiasmó a los fanáticos, quienes desbordaron la publicación con comentarios.

Por primera vez en mucho tiempo, el exlíder de Los Redondos se mostró en un estudio. En las imágenes que difundió, se puede ver como graba voces y participa de la escucha del producto final, junto a los músicos de la banda.

Cabe aclarar, que en septiembre la banda había posteado una foto en el mismo estudio de Luzbola , pero la imagen parecía estar intervenida artificialmente. Sin embargo, la ilusión de los fanáticos del Indio se sentía a flor de piel en redes sociales, y este martes se confirmó la noticia del regreso.

La banda se presentará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y ya venden las últimas entradas. Ante el último posteo que subió el Indio se generó incertidumbre sobre si aparecerá en holograma o si tendrá algún tipo de intervención.

Semanas atrás, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se refirió a la actualidad política y opinó sobre Javier Mile i , luego de la recital que brindo el presidente en el Movistar Arena.

"Por más que me quiera hacer moderno y ver en eso alguna actitud especial, revolucionaria y de buen aspecto, eso podría haber sido hecho en la casa para su grupo de amigos, seguidores, a festejar el triunfo. No sabía ni qué carajo querían festejar o qué querían zapar”, señaló el músico, al ser consultado sobre la presentación del mandatario.

Con sarcasmo, añadió: “El famoso pan y circo... acá hasta el pan te sacan, que no hay circo. Eso es una pérdida de energía inmensa y que en realidad tiene que ver con discursos que son de pelea, ni de batalla ni de lucha, de pelea”.

Luego remarcó que los gestos mediáticos del Gobierno desvían la atención de los verdaderos problemas sociales: “Cuando suceden estas cosas groseras hay otras cosas más dañinas y peligrosas que pasan a segundo plano”. Finalmente, sintetizó su mirada con una frase contundente: “Veo ahí una payasada”.

El artista, símbolo del rock nacional, sostuvo que percibe una “modificación en la manera en que el poder se muestra” y cuestionó la manipulación del discurso político: “No creo en la rosca política, me parece una infamia”, afirmó.