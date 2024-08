Llega a los cines "Borderlands", una película que ni el talento de Cate Blanchett puede salvar

Borderlands - Subtitulado - Trailer Oficial.mp4

Lo que falla en Borderlands

Hollywood tiene un historial bastante negativo a la hora de adaptar videojuegos a la gran pantalla. Las noventosas Super Mario Bros., Street Fighter y Mortal Kombat: Annihilation, la saga de Resident Evil a partir de los años 2000 y tantos ejemplos más dan cuenta de eso. Sin embargo hay excepciones, la reciente Five Nights at Freddy's y la adaptación de HBO de The Last of Us abren el crédito para la posibilidad de una buena adaptación, no es el caso de Borderlands.