Tucumán y una situación digna de "Esperando la carroza": un joven sorprendió a todos tras aparecer en su propio velorio

La insólita situación dejó al descubierto un grave error de identificación por parte de la Policía y la Justicia local.

En la provincia de Tucumán se vivió una confusa situación digna de la película Esperando la carroza . Un joven irrumpió en su propio velorio tras ser identificado erróneamente en la morgue por su madre. La situación dejó al descubierto un grave error de identificación por parte de la Policía y la Justicia local.

El jueves 18 de septiembre, un joven murió atropellado por un camión cerca del Puente Negro, en Alderetes.

Al día siguiente, una mujer de Villa Carmela se presentó en la comisaría y reconoció el cuerpo como el de su hijo. Dijo haberlo identificado por la ropa y algunos rasgos físicos.

Con ese testimonio, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo sin realizar pruebas de ADN ni cotejo de huellas dactilares . La familia inició entonces los preparativos para el funeral.

En pleno velorio, el supuesto fallecido apareció en la puerta de la casa y gritó: “¡estoy vivo!” .

El desconcierto fue inmediato. Algunos familiares corrieron despavoridos, otros lloraron de alegría y la madre lo abrazó en estado de shock.

La noticia se viralizó en redes sociales y rápidamente intervino la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Carlos Sale entrevistó al muchacho, quien contó que había pasado varios días consumiendo drogas en Alderetes, a unos 23 kilómetros de su casa. Desconocía por completo que lo daban por muerto.

“Fue un milagro y una pesadilla”, resumieron sus familiares ante los medios locales.

El cuerpo que aún no tiene nombre

Mientras tanto, el verdadero fallecido permanece sin identificar. El cajón con los restos fue trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde se realizarán pericias para determinar su identidad.

La historia, por ahora, continúa abierta y bajo investigación judicial.