"¡La Novia!": primer adelanto de la película protagonizada por Jesse Buckley y Christian Bale

Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz también protagonizan la película que llega a los cines en marzo de 2026.

Warner Bros. Pictures presentó el primer adelanto de The Bride! (¡La Novia!), la versión de la cineasta Maggie Gyllenhaal de la historia de Frankenstein, que marca su primer trabajo en la dirección desde la película de Netflix nominada al Premio de la Academia, The Lost Daughter.

Protagonizada por la nominada al Oscar Jessie Buckley y el ganador del Oscar Christian Bale, la película muestra a un solitario Frankenstein (Bale) viajando al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious (Annette Bening) que le cree una compañera. Ambos reviven a una joven asesinada y nace La Novia (Buckley). Lo que sigue supera lo que ninguno de los dos imaginó: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo!

Tráiler de ¡La Novia! El tráiler de muestra un adelanto de una película que rompe con el género de gran envergadura y que no podría ser más diferente del drama realista de Gyllenhaal, The Lost Daughter, comienza con Buckley cayendo por un tramo de escaleras.

“¿Era yo la misma antes del accidente?”, pregunta.

Cortamos a un dúo en penumbra desenterrando una tumba y Frankenstein le dice: "No fue un accidente. Todo lo que hicimos fue a propósito. Ya no queda nada por hacer... salvo vivir".

¡La Novia! _ Teaser Oficial _ Subtitulado ¡La novia! También está protagonizada por Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz. Gyllenhaal dirigió a partir de su propio guion y produjo junto a la nominada al Oscar Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren. Carla Raij, David Webb y Courtney Kivowitz fueron los productores ejecutivos de la película, cuyo estreno en cines e IMAX está previsto para el 5 de marzo de 2026.

