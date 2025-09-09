Stephen King reveló cuáles son sus 10 películas favoritas de todos los tiempos

Como era de esperar, sus proyectos incluyen a directores seminales como William Friedkin, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Billy Wilder y Steven Spielberg.

Este multifacético escritor, cuyas novelas The Long Walk, The Running Man e IT están recibiendo próximos proyectos en Hollywood, tuiteó su lista en la red social X, "sin ningún orden en particular".

Stephen King , el prolífico autor de terror, reveló sus 10 películas favoritas de todos los tiempos y, naturalmente, ha excluido las adaptaciones de su propia obra de la lista.

Este multifacético escritor, cuyas novelas The Long Walk , The Running Man e IT están recibiendo próximos proyectos en Hollywood, tuiteó su lista en la red social X, "sin ningún orden en particular".

Como era de esperar, sus proyectos incluyen a directores seminales como William Friedkin, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Billy Wilder y Steven Spielberg (este último, dos veces) y dos películas protagonizadas por los legendarios Humphrey Bogart, Richard Dreyfuss y Robert De Niro . La lista también está dominada por clásicos de los años 70.

King comienza con Sorcerer , que fue duramente criticada y un desastre de taquilla, tal vez debido a que Star Wars se convirtió en un éxito rotundo solo un mes antes, en 1977. Desde entonces, ha recibido una reevaluación crítica y ha sido citada por algunos como una obra maestra subestimada, incluido el propio Friedkin ( El exorcista ), quien dijo que era su proyecto más personal y difícil.

También menciona a El Padrino II , seis veces ganadora del Oscar, y La Huida de 1972, protagonizada por Steve McQueen y Ali MacGraw en una aventura al estilo de Bonnie & Clyde . Quizás una entrada sorprendente para un escritor conocido por sus obras escalofriantes sea la comedia romántica de bucle temporal de Bill Murray y Andie MacDowell , El Día de la Marmota , un clásico universalmente querido en el género que ha inspirado una amplia gama de películas posteriores con temáticas similares.

King también incluye a Casablanca en su lista, el siempre citable y devastadoramente conmovedor drama romántico de Bogart e Ingrid Bergman ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

También figuran en la lista el neowestern de John Huston, El tesoro de la Sierra Madre (1948), y el clásico del cine negro de Billy Wilder, Perdición (1944). También figuran Tiburón, que acaba de celebrar su 50.º aniversario y pronto se exhibirá en el Museo de la Academia, y el drama de ciencia ficción sobre ovnis, Encuentros cercanos del tercer tipo. Mean Streets de Scorsese, su primera de varias colaboraciones con De Niro, también figura en la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StephenKing/status/1965123590304793030&partner=&hide_thread=false My 10 favorite movies (excluding MISERY, SHAWSHANK, GREEN MILE, STAND BY ME). In no particular order:

SORCERER

GODFATHER 2

THE GETAWAY

GROUNDHOG DAY

CASABLANCA

TREASURE OF THE SIERRA MADRE

JAWS

MEAN STREETS

CLOSE ENCOUNTERS OF THE 3rd KIND

DOUBLE INDEMNITY — Stephen King (@StephenKing) September 8, 2025

En su lista se destaca la exclusión de sus cuatro adaptaciones favoritas: Misery y Cuenta conmigo (ambas dirigidas por Rob Reiner), así como The Green Mile y The Shawshank Redemption (ambas dirigidas por Frank Darabont, quien también adaptó La niebla).