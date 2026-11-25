El tráiler final de "Avengers: Doomsday" marcó un récord de visualizaciones para Disney + Agregar ámbito en









La nueva película de Marvel promete ser uno de los eventos cinematográficos más impactantes del año.

Falta menos de un mes para el estreno del gran evento de Marvel.

La alta expectativa por Avengers: Doomsday es algo que viene dominando las conversaciones sobre los estrenos de este año, el impacto que generó su tráiler final no hace más que confirmar eso. En sus primeras 24 horas, el tráiler acumuló 563 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el tráiler de Disney más visto de todos los tiempos, superando al teaser de Avengers: Doomsday (503 millones en 24 horas) y al teaser de Deadpool & Wolverine para el Super Bowl 2024 (365 millones incluyendo la transmisión). Los tráileres finales suelen tener menos visualizaciones que los primeros, pero no es el caso de Avengers: Doomsday.

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Entre todos los tráileres, el último de Doomsday fue el segundo tráiler de película más visto de todos los tiempos, solo superado por el primer tráiler Spider-Man: Brand New Day de Sony/Marvel Studios, que fue visto por 718,6 millones de personas en sus primeras 24 horas y terminó con un récord de taquilla en Estados Unidos de 360 millones de dólares.

Avengers: Doomsday, lo más comentando Según el portal Deadline, otras estadísticas muestran que el último tráiler de "Doomsday" tuvo cerca de un millón de menciones en redes sociales en sus primeras 24 horas. También fue el segundo tráiler más comentado desde 2023, solo superado por su propio avance (1 millón).

Para la mañana del martes, el tráiler se había posicionado en los puestos N° 1, N° 2 y N° 3 de las tendencias de películas de YouTube. Tras su lanzamiento, el tráiler fue N° 1 en las tendencias de Twitter/X para términos relacionados con el fin del mundo , y se mantuvo entre los 5 primeros durante ocho horas consecutivas. Esto también representa la mayor audiencia simultánea para la transmisión en vivo del Reloj de Cuenta Regresiva del Fin del Mundo en YouTube (306.000 espectadores).

La gira promocional mundial dio comienzo el pasado fin de semana en la carrera de Fórmula 1 de Las Vegas, con la presencia de las estrellas de Marvel. La gira mundial de la película hará paradas en São Paulo, Gold Coast, Roma, Londres, Seúl, Shanghái, Toronto y Los Ángeles.

Avengers: Doomsday llega a los cines de Argentina y varios mercados del mundo el 17 de diciembre de 2026.

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