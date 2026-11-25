La apuesta televisiva combina aventuras mitológicas, nuevos rostros y una estrategia de estreno que vuelve a poner la saga en conversación.

La nueva etapa de Percy Jackson recupera una historia que todavía no había tenido su adaptación en pantalla.

La historia de Percy Jackson acaba de cruzar una frontera que durante años quedó pendiente para los seguidores de la saga. Después de dos películas estrenadas en los cines , la franquicia encontró en Disney+ la oportunidad de continuar una aventura que Hollywood había dejado inconclusa y que todavía tenía mucho para contar.

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo llegó a la plataforma en noviembre de 2026 y tomó como referencia La maldición del titán , el tercer libro escrito por Rick Riordan. Se trata de la primera adaptación audiovisual de esta entrega, que introduce personajes fundamentales y plantea un conflicto de mayor alcance para el protagonista.

El recorrido de Percy Jackson en el cine quedó detenido en 2013, cuando se estrenó El mar de los monstruos . Desde entonces, los lectores esperaron una adaptación de la tercera novela, publicada originalmente en 2007, que finalmente encontró su lugar en el formato televisivo.

La producción televisiva vuelve a poner bajo la lupa el recorrido de la saga fuera de los libros.

La nueva temporada comienza con una situación que cambia el rumbo de la aventura: Annabeth Chase desaparece después de ser capturada por las fuerzas de Kronos . Percy no tarda en ponerse en marcha para encontrarla, acompañado por Grover y otros aliados que se suman a una misión cada vez más peligrosa.

La trama también incorpora a Artemisa y sus cazadoras, un grupo con un papel central en los acontecimientos del libro. A esto se suma la aparición de Nico y Bianca di Angelo, dos hermanos cuya llegada tiene consecuencias relevantes para el desarrollo de la historia y el futuro de los semidioses.

Otro elemento fundamental es la Gran Profecía, vinculada con uno de los hijos de los tres grandes dioses: Zeus, Poseidón y Hades. El destino del Olimpo queda condicionado por el crecimiento de un semidiós que podría cambiar el equilibrio del mundo.

La producción, creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, tiene una diferencia importante respecto de las películas: el autor participa activamente en el proyecto televisivo como productor ejecutivo. Esto permite que la adaptación tenga una relación más cercana con el material literario, aunque no significa que cada escena deba trasladarse de manera idéntica a los libros.

Por qué la franquicia en el cine se frenó en El mar de los monstruos

Percy Jackson y el ladrón del rayo, estrenada en 2010 bajo la dirección de Chris Columbus, consiguió una recaudación mundial cercana a los u$s223 millones, con un presupuesto de producción estimado en u$s95 millones.

La segunda película, El mar de los monstruos, llegó tres años después con un presupuesto aproximado de u$s90 millones, pero su recorrido comercial fue menor: reunió alrededor de u$s201 millones en todo el mundo. También registró una caída considerable durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

Aunque ambas producciones sumaron cerca de u$s424 millones, la pérdida de impulso comercial pudo haber pesado en las decisiones del estudio. Hay que hacer una aclaración: la taquilla no equivale a ganancias netas y no existe una explicación pública que permita atribuir la cancelación de una tercera película a un único motivo.

También hubo diferencias creativas. Las películas modificaron aspectos de las novelas, entre ellos la edad de Percy, que en la primera adaptación cinematográfica aparecía como un adolescente de 17 años, mientras que en los libros comienza su aventura a los 12. Ese cambio alteraba un elemento central de la historia: la profecía relacionada con los hijos de los tres grandes dioses y el momento en que uno de ellos alcanza los 16 años.

La serie tomó otro camino. Además de recuperar la edad original del protagonista, cuenta con Rick Riordan entre sus productores ejecutivos. La participación del escritor marca una diferencia respecto de las películas, en las que tuvo una intervención mucho más limitada.

El universo creado por Rick Riordan suma otra entrega después de más de una década de espera. Disney

Elenco de Percy Jackson adapta La maldición del titán

Walker Scobell: Percy Jackson, el semidiós hijo de Poseidón

Percy Jackson, el semidiós hijo de Poseidón Leah Sava' Jeffries: Annabeth Chase, hija de Atenea y compañera de aventuras de Percy

Annabeth Chase, hija de Atenea y compañera de aventuras de Percy Aryan Simhadri: Grover Underwood, el sátiro que acompaña al protagonista

Grover Underwood, el sátiro que acompaña al protagonista Charlie Bushnell: Luke Castellan, uno de los personajes centrales del conflicto entre los semidioses y los titanes

Luke Castellan, uno de los personajes centrales del conflicto entre los semidioses y los titanes Tamara Smart: Thalia Grace, hija de Zeus, cuya historia adquiere mayor relevancia en esta etapa

Thalia Grace, hija de Zeus, cuya historia adquiere mayor relevancia en esta etapa Levi Chrisopulos: Nico di Angelo, uno de los nuevos personajes fundamentales de la trama

Nico di Angelo, uno de los nuevos personajes fundamentales de la trama Olive Abercrombie: Bianca di Angelo, hermana de Nico

Bianca di Angelo, hermana de Nico Dafne Keen: Artemisa, diosa de la caza

Artemisa, diosa de la caza David Costabile: doctor Thorn

doctor Thorn Kate McKinnon: Afrodita

Afrodita Ming-Na Wen: Hera

Trailer de Percy Jackson adapta La maldición del titán