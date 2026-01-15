Netflix sumó a su catálogo la película ideal para ver en familia que nunca falla + Seguir en









Un verdadero clásico de hace 20 años que nunca pasa de moda y todos deberían ver sí o sí. Enterate cuál.

Una propuesta ideal para ver esta semana en la plataforma. Imagen: Xataka

Netflix amplió su catálogo con un clásico del cine que sigue conquistando generaciones con su mezcla de humor, música y espíritu inspirador. Esta película de principios de los 2000 es perfecta para ver en familia, cargada de momentos divertidos y un mensaje positivo sobre la creatividad y la pasión por la música.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de más de veinte años desde su estreno, esta comedia que muchos recuerdan con cariño está disponible en la plataforma de streaming para que nuevas audiencias la redescubran y los fans de siempre la disfruten una vez más. El título que llega a Netflix para quedarse como una opción infalible de entretenimiento es Escuela de Rock.

Escuela de Rock La actuación de Jack Black quedó grabada en esta increíble comedia que no pasa de moda. Imagen: Europa FM De qué trata Escuela de rock, el clásico que estrenó Netflix La trama de Escuela de Rock se centra en Dewey Finn, un guitarrista de rock sin suerte que se encuentra sin trabajo y con problemas para pagar el alquiler. Para salir adelante, decide suplantar a su mejor amigo y aceptar un puesto como profesor suplente en una escuela primaria de élite.

Aunque al principio no tiene claro cómo enseñar, Dewey descubre el talento musical oculto de sus alumnos y decide convertir la clase en una banda de rock con el objetivo de competir en un concurso local de bandas. A partir de allí, la historia mezcla carcajadas, música contagiosa y un mensaje sobre descubrir y sacar a relucir el potencial de cada niño.

La película destaca no solo por su humor y su banda sonora inolvidable, sino también por mostrar cómo el entusiasmo y la autenticidad pueden transformar una situación difícil en una experiencia memorable para todos.

Netflix: tráiler de Escuela de rock Embed - School of Rock (Trailer Subtitulado) Netflix: elenco de Escuela de rock Jack Black (Dewey Finn)

Joan Cusack (Rosalie Mullins)

Mike White (Ned Schneebly)

Sarah Silverman (Patty Di Marco)

Miranda Cosgrove (Summer Hathaway)

Temas Netflix

Películas