La espera terminó para los fanáticos de la música en Argentina. Lollapalooza confirmó los nombres de las bandas y solistas nacionales e internacionales que formarán parte de su duodécima edición en el país.
Lollapalooza 2027 en Argentina: line up confirmado y todo lo que tenés que saber
La duodécima edición del megafestival reveló su grilla completa con Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta a la cabeza.
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El megafestival contará además con transmisión en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay a través de la plataforma Flow, que ofrecerá la cobertura de los distintos escenarios y contenidos exclusivos durante las tres jornadas.
Cuándo es el Lollapalooza 2027 en Argentina
El festival se llevará a cabo durante los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027.
Como ya es tradición, la sede elegida volverá a ser el Hipódromo de San Isidro, predio que alberga al evento desde su primera edición en el país y que cuenta con el espacio necesario para montar sus cinco escenarios en simultáneo, además de las áreas temáticas habituales como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas y La Playita.
Venta de entradas
Los abonos se encuentran disponibles de manera exclusiva a través del sitio web allaccess.com.ar. Actualmente se pueden adquirir los pases para las tres jornadas en sus distintas modalidades y etapas de venta:
3 Day Pass (Preventa 2): $300.000 + $45.000 de cargo por servicio
Incluye acceso general a los tres días, a todos los escenarios, zonas gastronómicas, Beergarden (mayores de 18 años) y estaciones de hidratación gratuitas. Menores de 10 años entran gratis acompañados de un adulto con entrada.
3 Day Pass Plus (Preventa 3): $525.000 + $78.750 de cargo por servicio
Suma acceso a un sector exclusivo dentro del predio con espacios de relax con sombra, wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes con transmisión en vivo, estaciones de carga de celular y guardarropas.
3 Day Pass Lolla Lounge (Preventa 3): $805.000 + $120.750 de cargo por servicio
Ofrece vista preferencial lateral a los escenarios principales, áreas de descanso, wifi, baños preferenciales, guardarropas, estaciones de carga de celular y atención personalizada.
Lollapalooza 2027: line up completo
La grilla está liderada por Travis Scott, referente indiscutido del hip-hop global; Charli xcx, una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo; The Killers, con sus clásicos himnos del rock; TINI, en su debut en lo más alto del festival tras el éxito internacional de "FUTTTURA"; y David Guetta, ícono de la música electrónica.
La primera línea se completa con el regreso de Queens of the Stone Age tras nueve años, el retorno de The Neighbourhood, la banda venezolana Rawayana, los británicos Fontaines D.C. y el fenómeno pop Sombr en su primera visita al país.
Grilla completa de artistas:
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Travis Scott
Charli xcx
The Killers
TINI
David Guetta
Queens of the Stone Age
The Neighbourhood
Rawayana
Fontaines D.C.
Sombr
The Prodigy
Dillom
Malcolm Todd
Geese
Cage the Elephant
Dominic Fike
RAYE
Lola Young
Slayyyter
Adéla
Un Poco de Ruido
Marlon Hoffstadt
Four Tet
Angine de Poitrine
Tomora
K4OS
Leon Bridges
Usted Señalemelo
Boys Noize
Snow Strippers
Carlita
Sammy Virji
Ninajirachi
Julia Wolf
Die Spitz
Yorghaki
The Avalanches
Rivo
Boy Harsher
Mateo Dufour Live
Amaia
Midnight Generation
Mind Enterprises
Ayybo
Juan Hansen Live
Violet Grohl
Ela Taubert
Enzocerobulto
Juana Rozas
Francisca Valenzuela
Broke Carrey
Princesa Alba
Lolu Menayed
Folgar
Tiga
Santos Bravos
Daniela Spalla
Kchiporros
Natalia Lacunza
Zé Pequeña
Sofia Mora
Dandára
Joaco Burgos
Ara
Palo
Fabrizio
Mai Lawson
Hana Fox
Varese
Sol Porro
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