Lollapalooza Argentina 2027: Topa, Panam y Circo y Pinón Fijo serán parte del Kidzapalooza + Agregar ámbito en









Este año, “Kidza” vuelve al Hipódromo de San Isidro el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 con escenario propio.

El público infantil también podrá disfrutar del Lolla con una programación especial.

Con una propuesta que celebra la diversidad y el encuentro entre generaciones, Lollapalooza vuelve a reunir frente a sus escenarios a públicos de todas las edades. En ese espíritu, Kidzapalooza es un festival hecho a la medida de los más chicos, pero pensado para que disfrute toda la familia: una propuesta única en el panorama de los festivales, con una grilla dentro de Lollapalooza creada para que los chicos vivan una experiencia de celebración y acercamiento a la música y el arte

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Este año, “Kidza” vuelve al Hipódromo de San Isidro el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 con escenario propio, una programación encabezada por Topa, Panam y Circo y Piñón Fijo y la conducción de Rudy Güemes. Para muchas familias, pasar por Kidzapalooza ya es una tradición: año a año son cada vez más los mini fans que viven sus primeras experiencias de festival en el marco del #LollaAR.

Tal como sucede en cada edición, Kidzapalooza será el punto de encuentro donde conviven quienes dan sus primeros pasos frente a un escenario y los adultos que se saben cada letra de memoria y no dudan en sumarse al pogo.

Lineup del Kidzapalooza Topa lleva al festival el repertorio con el que hizo cantar y bailar a generaciones de chicos desde la pantalla y el teatro. Panam y Circo reúne música, baile y humor, mientras que Piñón Fijo, el payaso cordobés que hizo del juego y las canciones su sello, pondrá a cantar a toda la familia. La grilla se completa con Soy Muni, Nilocos, PJ Kids, Kidza Boom, ¡Qué lío, Hugo!, Sin Julepe, Arjaus Crew, Rockn’Learn Band, Eudamon Band, School of Rock y Enrulate con Brian.

Los artistas que encabezan la edición 2027 tienen una trayectoria que atraviesa generaciones. Topa, Panam y Piñón Fijo acompañan desde hace años a miles de chicos que crecieron con sus canciones, y por eso frente a su escenario se encuentra un público sin fronteras de edad: los más chicos que recién las descubren, adolescentes que vuelven a cantarlas como cuando eran niños y familias enteras que se suman al show. Este año, el pogo que se armó durante el show de Topa al ritmo de “Me muevo para aquí” se volvió viral y mostró hasta dónde llega ese fenómeno. En Kidzapalooza, la música que marcó miles de infancias se vuelve a compartir, y se convierte en un recuerdo nuevo para todos.

Presentado por Personal, Lollapalooza Argentina 2027 reúne a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta al frente de un cartel que va del hip hop y el pop, al rock y la electrónica. Entre un recital y otro, o mientras esperan ese show que quieren ver todos juntos, las familias pueden pasar por Kidzapalooza para escuchar música en vivo, bailar frente al escenario o sumarse a juegos y talleres que invitan a los chicos a crear y experimentar. Para fomentar su inclusión en la experiencia única que es #LollaAR, el acceso al festival es gratuito para los niños menores de 10 años acompañados por un adulto responsable con entrada, acreditándose con anticipación. Más información en www.lollapaloozaar.com/kidzapalooza.

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