Lollapalooza Argentina 2023: Twenty One Pilots nuevo headliner de festival

Twenty One Pilots será uno de los artistas principales de la jornada del sábado 18 de marzo junto a Tame Impala, Jane´s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.. y Melanie Martinez. El dúo, una de las bandas más relevantes de la música alternativa desde hace dos décadas, confirma así su regreso al país. Con otro récord reciente en su haber, Billboard comunicó esta semana que su video “Heathens” alcanzó las dos mil millones de vistas en YouTube, la banda vuelve a demostrar que encontraron la forma para dar con canciones que nacen de una mezcla desprejuiciada de estilos (hip hop, rock, synth pop, punk pop, y la lista puede seguir) y lanzar hit tras hit.

Se completa así una grilla histórica y repleta de artistas que harán su debut en suelo argentino como Billie Eilish, Drake, y Lil Nas X, gigantes de la música actual como Rosalía, The 1975, Jamie XX, Kali Uchis, así como músicos que representan lo mejor de la música argentina, con María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, ¡entre muchísimos otros! Una vez más, Lollapalooza convertirá el Hipódromo de San Isidro en una meca musical para todos los gustos durante todo un fin de semana: allí convergirán melómanos de todas partes del país y visitantes que vendrán para la ocasión entre el 17 y el 19 de marzo.

Comunicado de Lollapalooza Argentina tras la baja de Blink-182

"Blink-182 cancela todos sus shows en Sudamérica y México debido a problemas de salud de Travis Barker, incluyendo su show en Lollapalooza Argentina el sábado 18 de marzo en Argentina.

Nos alegra anunciar que la banda ha confirmado que regresará y se presentará en la próxima edición de Lollapalooza Argentina 2024."

Devolución del dinero para la fecha del 18 de marzo del Lollapalooza Argentina 2023

Según comunico la empresa AllAccess a través de sus redes sociales, si deseas solicitar el reembolso de tu entrada para el sábado 18 de marzo, tenés tiempo hasta el sábado 4 de marzo para completar el formulario que podes encontrar su web.

Sí aún no recibiste tu/tus pulsera/as, y completaste el formulario, te llegará en los próximos días un mail con la confirmación de tu devolución luego de completado el formulario.

Si ya tenés tu/tus pulsera/as, y deseas hacer la devolución, tenés tiempo hasta el viernes 10 de marzo inclusive para acercarte con tu pulsera a cualquiera de los centros de canje Lollapalooza y hacer efectiva la devolución. Más información en allaccess.com.ar