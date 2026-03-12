Lanzan programa internacional de becas para formar líderes del sector minero argentino

La iniciativa fue presentada en la PDAC 2026 en Toronto y busca capacitar a profesionales locales en gobernanza minera, transición energética y sostenibilidad con certificación de una universidad canadiense.

Durante el programa de becas se abordarán temáticas clave para el desarrollo moderno de la minería.

En un contexto de fuerte crecimiento de la industria minera en Argentina y de creciente demanda de talento especializado, Banco Comafi presentó un programa internacional de becas para líderes del sector minero argentino , orientado a fortalecer la formación de capital humano y acercar a profesionales locales a las mejores prácticas globales de la industria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa fue lanzada en Toronto , en el marco de la PDAC 2026 , el principal encuentro mundial de exploración y desarrollo minero, y se desarrolla en conjunto con Unicorn Future Education Services , con certificación académica de la University of Northern British Columbia , institución canadiense reconocida por su enfoque en recursos naturales y desarrollo sostenible.

El programa, titulado “Minería, Gobernanza y Transición Energética” , comenzará a dictarse a partir de mayo y tendrá como objetivo capacitar a profesionales argentinos en gobernanza minera, sostenibilidad, transición energética y gestión socioambiental , temas que hoy ocupan un lugar central en el desarrollo de los grandes proyectos mineros del país.

El curso ofrecerá clases online en vivo con especialistas canadienses , además de una certificación internacional conjunta de UNBC y Unicorn Future . También incluirá instancias de intercambio con referentes de la industria minera global, con el objetivo de generar networking y visión estratégica internacional para los participantes.

Durante el programa se abordarán temáticas clave para el desarrollo moderno de la minería, entre ellas criterios ASG (ESG), gobernanza minera, transición energética, gestión ambiental y social, participación comunitaria y resolución de conflictos .

Desde Banco Comafi destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para acompañar el crecimiento del sector minero argentino. “El financiamiento de proyectos y la formación de líderes son dos pilares complementarios para consolidar el ecosistema minero del país”, señalaron desde la entidad.

Capital humano para la nueva minería

La propuesta se inscribe en un momento en que Argentina busca acelerar el desarrollo de grandes proyectos de cobre, litio y oro, impulsados por la transición energética global y la demanda de minerales críticos.

En ese contexto, el fortalecimiento del capital humano especializado aparece como uno de los desafíos centrales para el sector, tanto en materia de gestión empresarial como de gobernanza, sostenibilidad y relacionamiento con comunidades.

El programa contará con cupos limitados y becas para profesionales del sector, que podrán postularse a través de un formulario online habilitado por los organizadores.