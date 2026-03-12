Quién es Marcelo Grandio, el amigo de Manuel Adorni que apareció en el vuelo privado a Punta del Este

Es conductor en la TV pública y empresario. Publicó varios menajes en apoyo al jefe de Gabinete.

El nombre de Marcelo Grandio , conductor de un programa en la TV Pública , apareció entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presencia del periodista en esa lista tomó relevancia en medio de la polémica generada por los viajes del funcionario y por la discusión pública sobre el uso de vuelos privados.

La situación volvió al centro del debate luego de que el periodista Carlos Pagni mencionara cuestionamientos sobre la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti , en Nueva York , donde acompañó a la comitiva oficial que participó de la Argentina Week .

En ese contexto surgió también la información sobre otro traslado de Adorni, esta vez hacia Punta del Este, donde figuró Grandio entre los pasajeros del avión privado.

Consultado sobre quién abonó el viaje, el conductor aseguró que el funcionario se hizo cargo del costo. “ Lo pagó Manu ”, afirmó durante una entrevista con C5N.

Según explicó, Adorni compró cuatro pasajes para ese vuelo y el gasto total fue de u$s3600.

El vínculo entre Marcelo Grandio y Manuel Adorni

En su cuenta de Instagram, Grandio se presenta como “periodista y empresario”. En esa red social publicó en el pasado mensajes de apoyo al actual jefe de Gabinete.

El 18 de mayo de 2025, compartió una fotografía junto a Adorni acompañada por el siguiente mensaje: “Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC”.

En la misma plataforma también difundió una imagen junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el mensaje:

“Junto a la gran @sanpettovello! Viva el capital humano de Argentina. Fin”. Grandio y Adorni compartieron previamente un programa de televisión por cable antes de que el actual funcionario ingresara a la política.

Actividad en los medios

Actualmente, Grandio conduce el ciclo “Giros, en línea recta” en la TV Pública. Además participa del programa de streaming “Gritalo Mundial!”, que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal.

En sus redes sociales también señala que forma parte de la productora audiovisual ImHouse Productora.

El vínculo con los medios estatales se dio poco después de que Adorni asumiera nuevas responsabilidades dentro del gobierno. El 18 de junio de 2024, cuando todavía se desempeñaba como vocero presidencial, el funcionario anunció que los medios públicos pasarían a depender del área de Comunicación.

“Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, expresó en ese momento.

Dos meses más tarde, el 25 de septiembre de 2024, el portal oficial de la TV Pública publicó una nota en la que anunció el inicio del programa conducido por Grandio.

De acuerdo con información difundida, el periodista reside actualmente en Uruguay y viaja con frecuencia a Buenos Aires para conducir su programa en la señal estatal.

El medio también señaló que Grandio es yerno de Luis Nofal, histórico accionista de la empresa Torneos y Competencias, una de las compañías más influyentes del sector audiovisual y deportivo en Argentina.