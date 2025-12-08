El príncipe Harry recupera su evaluación de seguridad y podría volver al Reino Unido con su familia

El Ministerio del Interior ordenó una reevaluación integral de amenazas para el duque de Sussex por primera vez desde 2019. La salud del rey Carlos III y la necesidad de reunificación familiar aceleraron el cambio.

Se acelera el acercamiento de Harry a Carlos debido a su enfermedad.

El príncipe Harry consiguió una victoria clave tras años de disputa con el Gobierno británico y con sectores del Palacio de Buckingham. El RAVEC —el comité que define la seguridad de la familia real y otras figuras VIP— inició una nueva evaluación completa de riesgos para el duque de Sussex, medida que había sido rechazada sistemáticamente desde que renunció a sus funciones como miembro activo de la realeza y se mudó a Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, la reevaluación comenzó hace al menos un mes, con participación directa del equipo de seguridad de Harry. El cambio se produjo luego de que el príncipe escribiera personalmente a la nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood , solicitando que se reconsiderara el criterio vigente.

Este giro implica que la Junta de Gestión de Riesgos (RMB) recopilará información de la policía, el Gobierno y el entorno del duque, y elevará un informe final al RAVEC el mes próximo. Una decisión favorable podría restaurar la protección policial armada y automática , facilitando el retorno de Harry, Meghan y sus hijos a territorio británico.

La revisión tiene además un trasfondo inquietante: la salud del rey Carlos III , en tratamiento por cáncer, se deteriora progresivamente. Esto habría influido en la necesidad institucional y familiar de recomponer los vínculos. El soberano desea ver a sus nietos Lilibet y Archie, a quienes solo ha visto una vez, y sostener un encuentro con Harry para restablecer una relación dañada desde la salida de los Sussex.

El vínculo entre el rey y el príncipe William, heredero al trono, es tenso y está marcado por diferencias sobre el modelo de monarquía. La corte aspira a una Casa de Windsor unificada, pero la reconciliación entre los hermanos sigue bloqueada.

Una batalla legal frustrada

Harry había demandado al Gobierno británico por retirarle la seguridad automática financiada con fondos públicos. Perdió el caso en mayo, al considerar el Tribunal de Apelación que sus argumentos no eran suficientes desde el punto de vista legal. Aun así, el duque sostuvo que la decisión obedecía a un “arreglo del establishment” destinado a castigarlo por abandonar el servicio real.

Antes de retirarse, Harry era el tercer miembro más protegido del reino, detrás de la reina Isabel II y la primera ministra. Su historial militar también elevaba el riesgo: combatió en Afganistán como piloto de helicópteros Apache, eliminó a 25 talibanes (según su libro Spare) y sobrevivió a un atentado en la base Bastion.

La falta de protección oficial lo obligó a instalarse en Estados Unidos y contratar su propia seguridad, con un costo anual millonario.

Carlos de Inglaterra, y sus hijos, Guillermo y Enrique Carlos de Inglaterra, y sus hijos, Guillermo y Enrique cuando eran jóvenes

Las autoridades británicas documentaron amenazas serias: personas encarceladas por conspirar para asesinarlo, incitar atentados o amenazar su vida. También existen individuos prófugos que ya cumplieron condenas. En California, la vivienda de Montecito sufrió 14 intentos de intrusión, pese a los estrictos protocolos de seguridad.

Harry argumentó en los tribunales que, al negarle una reevaluación, el Gobierno había incumplido sus propias normas internas y lo había colocado en una situación de riesgo desproporcionada. La justicia reconoció que un nuevo análisis probablemente confirmaría el nivel de amenaza que enfrentaba en 2019.

Desde su salida formal de la realeza, Harry debe avisar con 30 días de anticipación antes de viajar al Reino Unido para que las autoridades evalúen caso por caso. Ese esquema resultó en protección muy limitada o inexistente, con un único oficial de enlace sin certificación armada, algo que fuentes policiales describieron como “insuficiente”.

Una resolución favorable del RAVEC permitiría restaurar escoltas armadas, protección urbana y movilidad segura, evitando situaciones como las registradas en su última visita a Londres, en la que llegó tarde a varios actos oficiales por falta de custodia y planificación de tránsito.