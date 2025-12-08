Autopista Dellepiane: reabrió antes de lo previsto y el tránsito quedó normalizado + Seguir en









La vía quedó habilitada 24 horas antes del plazo oficial tras la demolición de dos puentes, con desvíos normalizados y avances en la renovación integral.

En paralelo se avanza con la obra hidraúulica de Cildañez.

El cierre total de la Autopista Dellepiane había sido anunciado entre el viernes a las 22 y el martes a las 5. Sin embargo, este lunes por la mañana el tránsito quedó restablecido y la vía volvió a estar disponible para circular. La reapertura anticipada alivia el regreso del fin de semana largo por la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el sábado y domingo se sintió con fuerza el impacto del corte, especialmente para quienes utilizan la autopista como acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También es un corredor habitual para quienes se desplazan hacia los barrios de la zona de Canning y para miles de usuarios diarios que transitan el eje metropolitano.

Con el restablecimiento de la circulación, el regreso podrá realizarse normalmente por el eje Riccheri–Dellepiane–25 de Mayo, luego de que el tránsito quedara habilitado 24 horas antes de lo previsto.

Obras Dellepiane 2 El regreso podrá realizarse normalmente por el eje Riccheri–Dellepiane–25 de Mayo Cortes necesarios para la obra integral Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad explicaron que las interrupciones fueron necesarias para avanzar con la renovación integral de la autopista. En esta etapa del proyecto se demolieron dos estructuras clave:

El puente peatonal de Piedra Buena , que ya fue reemplazado por una nueva pasarela con diseño adaptado a la futura configuración vial.

El puente vehicular ubicado sobre la calle Río Negro, cuya conexión permanecerá cerrada hasta abril mientras se realicen trabajos complementarios. La alternativa en este caso será el cruce por Murguiondo. Durante el cierre, el tránsito hacia el centro debió desviarse por General Paz para luego empalmar con la AU Perito Moreno – AU 25 de Mayo. En sentido inverso, quienes circulaban desde la AU 25 de Mayo hacia Ezeiza/Cañuelas fueron derivados por Perito Moreno – General Paz – Riccheri.

El ministerio informó que la demolición del puente peatonal de Piedra Buena se ejecutó después de instalar una nueva pasarela más extensa, con suficiente luz para permitir el paso de la futura colectora que integrará el rediseño vial. Colectoras más largas y puentes más altos Los nuevos puentes permitirán dar continuidad a las colectoras, que hoy se interrumpen alrededor de 600 metros antes de General Paz. Además, se construyen con mayor altura para cumplir con la normativa vigente para tránsito pesado, que exige 5,10 metros de paso libre en estructuras viales. Las obras están a cargo de AUSA, la empresa estatal porteña responsable de la operación y construcción en las autopistas de la Ciudad. Se estima que a diario 200 mil vehículos transitan por la Dellepiane y 15 mil personas utilizan las paradas de transporte público vinculadas a la traza. La intervención incluye múltiples frentes de obra: Refuncionalización de ingresos y egresos

Recambio de defensas laterales y colocación de amortiguadores de impacto

Construcción de un corredor exclusivo para colectivos

Pasarelas elevadas para acceso seguro a paradas

Desarrollo de nuevas colectoras

Obras complementarias de drenaje y seguridad vial También se prevé la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, senda aeróbica, juegos, bicisenda, pista de atletismo y áreas recreativas. En paralelo avanza la obra hidráulica de la Cuenca Cildañez, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de inundaciones en la zona.