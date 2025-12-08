El detrás de la "boda mágica" entre Rocío Pardo y Nicolás Cabré: todas las fotos + Seguir en









La pareja mostró por primera vez las imágenes de su emotiva celebración en la Estancia Bosque Alegre, rodeados de familiares y amigos.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las primeras fotos oficiales de su casamiento en Córdoba. Instagram: @nicolascabre80

Rocío Pardo y Nicolás Cabré publicaron este domingo por la noche las primeras fotos oficiales de su casamiento, celebrado el sábado en una ceremonia íntima en la Estancia Bosque Alegre, en Córdoba, y revelaron detalles de una fiesta que definieron como “íntima y muy emotiva”, rodeados por sus seres queridos.

06-12-25 Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial (1) La pareja celebró una ceremonia íntima en la Estancia Bosque Alegre, rodeada de naturaleza. Tras un fin de semana de absoluto silencio, la pareja decidió abrir las puertas de la celebración compartiendo una serie de postales en redes sociales. En las fotos se los ve radiantes, acompañados por familiares y amigos en una fiesta que, según anticiparon, se extenderá hasta el lunes.

06-12-2025 Un sueño. Todo. Gracias a todos los que fueron parte un día tan especial y hacer (2) Las imágenes revelan una fiesta emotiva, con familia y amigos acompañando a los novios. Las imágenes también muestran la elección del lugar: Bosque Alegre, un casco colonial del siglo XVIII rodeado de naturaleza, árboles centenarios y 7 mil hectáreas de campo. Pardo y Cabré, que llevan casi dos años de relación, coincidieron en que celebrar allí fue “la mejor decisión juntos”, describiendo la boda como “un casamiento de cuento de hadas”.

06-12-25 Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial (3) Las fotos de la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabre en Córdoba. La intención desde el principio fue que los invitados disfrutaran de un evento al aire libre, aprovechando el entorno cordobés para una fiesta elegante, natural y descontracturada.

Rufina, looks y detalles de una celebración mágica Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de Rufina Cabré, hija del actor y la China Suárez, quien llevó los anillos en la ceremonia. La elección fue iniciativa de Rocío, que mantiene un vínculo muy cercano con la niña y quiso que ocupara un rol central durante el casamiento.

06-12-2025 Un sueño. Todo. Gracias a todos los que fueron parte un día tan especial y hacer Las fotos de la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabre en Córdoba. En cuanto a la estética, Cabré sorprendió al romper los moldes tradicionales del novio clásico. Eligió un traje crudo, sin corbata, con tiradores y zapatillas, un look “rebelde” solicitado especialmente a su diseñador para evitar convertirse en “muñeco de torta”, según su propio deseo. Rocío vistió dos diseños de Ana Pugliesi: uno corto para el inicio del evento y un vestido largo tradicional para la ceremonia, ambos pensados para reflejar su personalidad. 06-12-25 Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial (4) Las fotos de la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabre en Córdoba. La ambientación incluyó una gran carpa, catering gourmet con productos de estación y una escenografía cuidada al detalle para lograr la combinación entre glamour, naturaleza y elegancia. La estancia tiene 30 habitaciones, de las cuales 24 fueron reservadas por los novios para sus seres más cercanos, creando una experiencia completa de fin de semana.

