Donald Trump le entregó a los integrantes de KISS las Medallas de Honor

El presidente encabezó por primera vez los Kennedy Center Honors y destacó al histórico grupo de rock con fuertes elogios.

Donald Trump encabezó la ceremonia del Centro Kennedy por primera vez en la historia. X: @chadramsey007

Donald Trump entregó las Medallas de Honor del Centro Kennedy a los integrantes de Kiss en una ceremonia que él mismo encabezó como presidente del organismo cultural. El mandatario elogió a la banda con un mensaje contundente y utilizó el evento para reforzar el giro que impulsa en la histórica institución.

Trump encabezó los Kennedy Center Honors y volvió a apuntar contra el “woke” En una edición marcada por la impronta del Gobierno, Trump presentó los premios 2025 del Centro Kennedy y aseguró haber seleccionado “prácticamente solo” a los homenajeados, en línea con su promesa de devolver “la grandeza” al recinto cultural. El presidente sostuvo que la distinción busca dejar atrás la programación “woke” y reconstruir el perfil tradicional del centro.

Durante su discurso, afirmó: “el Centro Kennedy volvió y será más grande y mejor que nunca”, y destacó su tarea de recaudación desde que asumió la presidencia del organismo. En ese contexto vinculó el trabajo de los artistas Michael Crawford, Gloria Gaynor, Kiss, Sylvester Stallone y George Strait con un mensaje hacia el público: “Hay un hilo que conecta a estos tres artistas increíbles y es la persistencia. Muchos de ustedes son personas horribles y miserables, pero nunca se rinden”.

trump kiss El presidente destacó a Kiss con las Medallas de Honor y elogió su trayectoria. Trump incluso recurrió a referencias cinematográficas al citar a Rocky Balboa: “Nos mostraron que hay que seguir avanzando. Solo seguir avanzando”, y recordó: “Se trata de ganar; si sigues avanzando, así es como se gana”.

El homenaje a Kiss En el escenario, el presidente destacó a la banda afirmando: “Es una banda de rock increíble” y celebró que sus integrantes “se encuentran entre los mejores artistas, actores e intérpretes de su generación”. Remarcó también que “cada uno de ustedes ha dejado una huella imborrable en la vida estadounidense”.

A pesar de tensiones pasadas (Paul Stanley había calificado a Trump de “aborrecible” y “un verdadero peligro para nuestra democracia”), este año el cantante expresó orgullo por el reconocimiento. Gene Simmons también celebró la distinción al afirmar: “KISS es la personificación del sueño americano. Nos sentimos profundamente honrados de recibir el Kennedy Center Honor”. trump kiss Kiss fue uno de los cinco homenajeados en una edición marcada por la impronta personal de Trump. X: @historyrock Peter Criss definió el momento como una bendición: “Me siento muy bendecido. Este es el mayor honor de nuestra carrera”. Ace Frehley, quien sí respaldó al mandatario en el pasado, lo consideró “un sueño hecho realidad que nunca pensé que se materializaría”. Los Kennedy Center Honors, creados en 1978, reconocen trayectorias sobresalientes en música, cine, teatro y televisión. A lo largo de décadas distinguieron a figuras como Aretha Franklin, Tina Turner, Stevie Wonder, Led Zeppelin, U2, Meryl Streep, Steven Spielberg y Bruce Springsteen, consolidándose como uno de los mayores galardones culturales de los Estados Unidos.