Así se vivió el vuelo de los F-16 desde la cabina: las imágenes inéditas que muestran su paso sobre Buenos Aires

Un nuevo video desde adentro de un F-16 muestra cómo se vio el sobrevuelo sobre Buenos Aires, tras la llegada de los seis cazas comprados a Dinamarca.

Los seis aviones adquiridos a Dinamarca realizaron un vuelo rasante antes de viajar a Córdoba.

El video registrado por uno de los pilotos de los F-16 mostró con gran detalle el sobrevuelo sobre Buenos Aires y permitió ver, desde la cabina de un caza , cómo se vivió la exhibición aérea que sorprendió a miles de vecinos durante el fin de semana largo. La filmación capturó el paso sobre distintos íconos porteños y reveló la dinámica interna del vuelo en formación.

La grabación dura poco más de dos minutos y ofrece una perspectiva inédita: un plano gran angular enfoca al piloto en acción y parte del paisaje que él mismo observó durante el recorrido. En el registro también aparecen los otros cazas que integraron la formación.

Se los ve ingresar a la Ciudad desde el Río de la Plata y avanzar sobre algunos puntos emblemáticos, como la avenida 9 de Julio, varias autopistas porteñas, Plaza de Mayo y las canchas de River y Boca.

El interior de un F-16 durante el sobrevuelo por Buenos Aires.

El sábado, poco antes de las 7:30, los seis F-16 (adquiridos por el Gobierno a Dinamarca) despegaron desde Río Cuarto y se dirigieron hacia Buenos Aires para realizar el vuelo rasante anunciado. Tras completar la exhibición regresaron a Córdoba.

Minutos después de las 8, los aviones irrumpieron sobre el Área Metropolitana y en solo siete minutos sobrevolaron la Costanera Norte, Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio y la zona del Congreso.

Los F-16 sobrevolaron Buenos Aires en una exhibición que reunió a cientos de vecinos.

Cientos de vecinos se congregaron especialmente en Plaza de Mayo y en el Obelisco para mirar el paso de los cazas, que volaron a unos 700 metros de altura. El despliegue generó sorpresa y entusiasmo entre quienes pudieron presenciarlo.

El polémico sticker pegado en uno de los aviones F-16 "en honor al Presidente"

Esta mañana se realizó la presentación de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno en la base cordobesa de Río Cuarto. La jornada, sin embargo, también estuvo marcada por un detalle polémico: uno de los cazas exhibió en su fuselaje un sticker "en honor" al presidente Javier Milei.

Se trató de la imagen de un león en celeste y blanco, símbolo con el que se identifica a Milei. Su colocación fue “en honor al Presidente”, según confirmaron fuentes a Infobae.

milei leon avion Uno de los cazas lució el emblema del león celeste y blanco asociado a Milei. Captura (@balboamilei)

Por ese motivo Milei eligió ese aparato para subir durante el acto, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, principal responsable de la llegada de los aviones daneses.

El sticker del león, que solo apareció en el flanco izquierdo de uno de los seis F-16, justamente el que usó Milei para sacarse una foto, se sumó a la tradición de las imágenes de animales en aviones militares, práctica extendida en las Fuerzas Aéreas del mundo para simbolizar valores o identificar unidades.

En el caso argentino, durante la Guerra de Malvinas, los A4 del Grupo 5 de Caza llevaban la figura del halcón en la parte delantera. El emblema del ave también está presente en las colas de los F-16 adquiridos al país europeo.