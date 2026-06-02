Nonpalidece vuelve a presentarse en Buenos Aires en su formato desenchufado: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









La banda continúa recorriendo Argentina con “Nonpalidesenchufado”, un formato especial que ya se convirtió en uno de los hitos más celebrados en la historia reciente de la banda.

Shows en junio y julio.

Luego de agotar tres shows en La Trastienda y sumar más fechas en diferentes puntos del país, Nonpalidece continúa recorriendo Argentina con “Nonpalidesenchufado”, un formato especial que ya se convirtió en uno de los hitos más celebrados en la historia reciente de la banda.

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Con fechas confirmadas en La Trastienda, Haedo, Mar del Plata, Pompeya, La Plata, Rosario, Buenos Aires, General Pico y Neuquén, la banda sigue expandiendo esta propuesta que ofrece una experiencia diferente y cercana con su repertorio.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Nonpalidece en La Trastienda Las entradas para el show en La Trastienda este sábado 6 de junio están disponibles a través de Passline.

Nonpa_1-FEED_JUNIO Mientras trabajan en las canciones que formarán parte de su próximo disco, Nonpalidece decidió volver a desenchufarse y reencontrarse con su repertorio desde una perspectiva diferente. En ese proceso creativo “Nonpalidesenchufado” reaparece como una búsqueda artística que les permite profundizar en nuevas sonoridades y revisitar composiciones de su trayectoria.

Si bien este formato tuvo su génesis en 2008, hoy encuentra un nuevo significado dentro del presente de la banda. La búsqueda musical que atraviesa la creación de su próximo disco los impulsó a adentrarse nuevamente en arreglos más despojados, donde cada instrumento y cada interpretación adquieren una dimensión diferente.

Lejos de tratarse de un simple show acústico, “Nonpalidesenchufado” representa una búsqueda artística que resignifica clásicos de distintas etapas de la banda y genera un encuentro único con el público, en un ambiente cálido y cercano. Con más de dos décadas de trayectoria, Nonpalidece reafirma una vez más su capacidad de reinventarse y seguir conectando con nuevas generaciones, manteniendo intacta la potencia de sus canciones y el espíritu que los convirtió en una de las bandas más importantes del reggae latinoamericano. Próximos Shows: 6 de junio: La Trastienda, San Telmo, Argentina

12 de junio: Auditorio Oeste, Haedo, Argentina

13 de junio: Brew House, Mar del Plata, Argentina

20 de junio: Arena Sur, Pompeya, Argentina

3 de julio: Teatro Ópera, La Plata, Argentina

4 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina

12 de julio: Forest Dan, Buenos Aires, Argentina

6 de agosto: Ciriaco, Gral Pico, La Pampa, Argentina

7 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina

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Música