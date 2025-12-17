Javier Daulte: "Que sea una historia gay es más una consecuencia que un punto de búsqueda, son dos personas que se enamoran"

Llega al teatro "Secreto en la montaña", con actuaciones de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en los papeles que encarnaron Jake Gylenhaal y Heath Ledger en el inolvidable film de Ang Lee. Comienzan a ensayar para estrenar en mayo en el Multiteatro.

“Lo primero que pensé cuando me acercaron el proyecto fue cómo hacer una historia que ocurre toda en exteriores y hay que adaptarla a un teatro. Hice varias obras basadas en películas y el teatro tiene una magia muy diferente. Nos vamos a acercar más a la intimidad de esos personajes”, dice Javier Daulte , quien dirigirá “Secreto en la montaña”, aquel maravilloso film de Angel Lee que fue la sorpresa de los Oscars hace 20 años.

Con actuaciones de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe como Jack y Ennis, en diálogo con Ambito, Daulte se refirió a la trama: “Son dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”.

La historia llega por primera vez a los escenarios argentinos adaptada por Marcos Carnevale con estreno en mayo en el Multiteatro, producida por Adrián Suar y Joaquín y Bautista Laviaguerre.

Ambientada en Estados Unidos, la historia que encarnaron en cine Jake Gylenhaal y Heath Ledger narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento irrefrenable. Conversamos con Daulte.

Periodista: Esta película de Ang Lee fue revolucionaria en su momento con un retrato muy potente e inusual de una relación gay, ¿cómo funciona hoy veinte años después de su estreno?

Javier Daulte: Es loco que ya hayan pasado 20 años del estreno. En ese momento era el impacto por la novedad pero temáticamente sigue siendo una historia que nos interpela, trata sobre el amor que te sorprende y no elegís de quién enamorarte. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso.

P.: De hecho fue escrita en el 97 como relato en un diario y luego concebida como película que no fue fácil de financiar por miedo al fracaso comercial . Fue la sorpresa de ese año en los Oscars. ¿A qué atribuís el impacto en aquel momento de esta historia de vaqueros?

J.D.: Pensaron que iba a ser una película de nicho pequeño y se convirtió en la sorpresa de los Oscars, es una gran película, los protagonistas hacen un trabajo extraordinario, es un acierto detrás de otro, y además de ellos dos están Michelle Williams, Anne Hathaway, es un elencazo y un enorme director.

P.: El film es mucho más que el retrato de esa relación gay, habla de vínculos, de poder, de seres rotos, de la insatisfacción con un modelo de vida en el deber ser, de seducción, de animarse, de sueños, de deseos, de ingenuidad ¿que otros temas aborda a tu juicio?

J.D.: Los mandatos inscriptos en determinados contextos, porque es el escenario más perfecto y el contexto social menos conveniente para que les pase los que les pasa. Eso pone de relieve la fuerza del amor. Cuando los mandatos sociales aparecen corridos en ese ámbito que lleva a esa experiencia tan dolorosa que atraviesan los personajes.

P.: ¿Cómo pensás ese pasaje del cine (y sus tremendas imágenes ) al escenario? ¿Qué harás con el rebaño de ovejas? ¿Y la música de Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar?

J.D.: Lo primero que pensé cuando me acercaron el proyecto fue cómo hacer una historia que ocurre toda en exteriores y hay que adaptarla en un teatro. Pero todo es una traducción como fueron las obras basadas en películas que hice. El teatro tiene una magia muy diferente a la del cine, el cine muestra la montaña verdadera y las ovejas, y hay algo que el teatro concentra ese lugar, al que iremos de noche a ver la historia. Nos vamos a acercar más a la intimidad de esos personajes, esa es la intuición que tengo, claro que no subiremos ovejas al escenario. Y en cuanto a la música, estoy investigando el mundo del country, que es enorme.

P.: ¿Como imaginás y proyectás el trabajo con los actores Vicuña y Lamothe sobre este mundo de los vaqueros?

J.D.: Son actores ideales para estos personajes e historia, nos vamos a conocer e imagino que nos vamos a sumergir en los vínculos , en el cómo dos personajes se conocen, qué les va pasando y que sea una historia gay será más una consecuencia que un punto de búsqueda, no hay nada que buscar, son dos personas.

P.: Casualmente se anunció otro estreno que lleva cine al escenario como “Desde el jardín” así como lo hiciste el año pasado “El jefe del jefe” y “Druk”, ¿qué curiosidad genera en el público ver en vivo lo que alguna vez vieron en pantalla grande?

J.D.: Genera atracción ver en vivo lo que se vio alguna vez en el cine , como cuando se lee la novela y se la ve luego en cine o se leyó una obra de teatro y luego va al cine. Hice “Un Dios salvaje” y luego Polanski hizo la película. Uno ve qué cosas se ganan y cuáles se pierden, si tenemos la suerte de que ambas cosas sean buenas.