Paramount mantiene su intención de comprar Warner Bros. Discovery pese al rechazo de la junta directiva a una oferta hostil + Seguir en









Paramount sienta su posición y mantiene su oferta contra el acuerdo de Netflix para comprar los estudios Warner Bros. y HBO Max.

Siguen las negociaciones entre los gigantes del entretenimiento.

Paramount Skydance de David Ellison está dando señales de que luchará por Warner Bros. Discovery y mantendrá la oferta de 30 dólares por acción que ya ha presentado, y que no aumentará más.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras el rechazo oficial de la junta directiva de WBD a la oferta de Paramount, Paramount emitió un comunicado afirmando que "afirmaba su compromiso de adquirir" Warner Bros. Discovery en su totalidad por 30 dólares por acción en efectivo. Esta postura indica que Paramount se prepara para una larga batalla por el voto de los accionistas contra el acuerdo con Netflix para comprar los estudios Warner Bros. y HBO Max.

Qué dijo David Ellison sobre la oferta de Paramount a Warner Bros. Discovery David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, declaró: "Seguimos comprometidos con la fusión de dos estudios icónicos de Hollywood para crear un líder global del entretenimiento único. Nuestra propuesta ofrece claramente a los accionistas de WBD un valor y una seguridad superiores, una vía de cierre clara y no los deja con un negocio lineal de escala inferior y muy endeudado. Me han alentado los comentarios que hemos recibido de los accionistas de WBD, quienes comprenden claramente los beneficios de nuestra oferta. Seguiremos avanzando para concretar esta transacción, que beneficia a los accionistas de WBD, a los consumidores y a las industrias creativas".

Según Paramount, su oferta ofrece a los accionistas de WBD un valor superior al de la transacción con Netflix. Según Paramount, su oferta es de 30 dólares por acción en efectivo, frente al componente en efectivo de Netflix de tan solo 23,25 dólares por acción (una diferencia de 18 000 millones de dólares en total).

“El valor de la oferta de Netflix se ha reducido aún más, ya que el precio de sus acciones se sitúa por debajo del límite inferior del componente accionario”, declaró Paramount. Además, la oferta de Netflix “dejaría a los accionistas de WBD con un stub altamente apalancado en Global Networks, y el consejo de administración de WBD no proporciona ninguna valoración de dicho stub”. Paramount ha estimado que el negocio de WBD Global Networks valdría alrededor de 1 dólar por acción. Según Paramount, la oferta de Netflix supone una “reducción dólar por dólar de lo que recibirán los accionistas de WBD vinculado a la deuda neta de Global Networks”.

Paramount reiteró su plena confianza en que su oferta recibirá la aprobación regulatoria oportuna, ya que fomentará la competencia en las industrias creativas en lugar de consolidar el monopolio dominante del streaming que la transacción con Netflix prevé. Paramount afirmó haber conseguido toda la financiación necesaria para entregar su oferta a los accionistas de WBD, sin estar sujeta a ninguna condición financiera. La oferta de Paramount se financiará con 41.000 millones de dólares de capital nuevo respaldado por la familia Ellison (es decir, el cofundador de Oracle, Larry Ellison) y RedBird Capital Partners, y 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management.