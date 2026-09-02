Los padres de Tini Stoessel rompieron el silencio en medio de la polémica por el patrimonio + Agregar ámbito en









Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel se refirieron a las versiones sobre un supuesto conflicto por el patrimonio de la artista y remarcaron que sus hijos siempre fueron su prioridad. Ambos también mantuvieron un intercambio de mensajes con Moria Casán.

“Amamos a nuestros hijos”: el mensaje de los padres de Tini Stoessel en plena polémica.

Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, los padres de Tini Stoessel, se refirieron a las versiones sobre una supuesta interna familiar relacionada con el patrimonio de la cantante. Ambos se comunicaron con Moria Casán y defendieron públicamente a su familia, luego de las declaraciones que la conductora había realizado sobre la situación.

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El intercambio comenzó cuando Mariana Muzlera le escribió a Moria para agradecerle el respaldo que había expresado en medio de la polémica. La madre de Tini aseguró que atraviesa un momento difícil por las acusaciones que comenzaron a circular y remarcó el vínculo que mantiene con sus hijos.

“Quiero agradecerte las palabras que me regalaste en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones”, expresó Muzlera. A lo que agregó: “Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño”.

La mujer también salió en defensa de Alejandro Stoessel, quien quedó señalado por las versiones relacionadas con la administración del dinero y los bienes de la artista. En ese sentido, fue contundente al referirse a su marido: “Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí”.

Alejandro también tuvo una conversación con Moria Casán. El productor agradeció el apoyo de la conductora, aunque dejó en claro que todavía no considera que sea el momento indicado para dar explicaciones públicas. “Te agradezco tu confianza. Este no es el momento para que hable, pero cuando decida hacerlo una de las personas con las que hable vas a ser vos”, le dijo.

Moria Casán habló sobre la familia Stoessel. Crece la polémica por el patrimonio de Tini Stoessel Las versiones sobre una posible disputa entre Tini y su padre comenzaron a tomar fuerza a partir de información relacionada con una auditoría sobre el patrimonio de la cantante. Desde entonces, surgieron especulaciones sobre el manejo de sus finanzas y sobre el vínculo profesional que mantuvieron durante años. Hasta el momento, Tini Stoessel no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre una supuesta pelea con su padre. Alejandro, en tanto, dejó abierta la posibilidad de hablar sobre el tema más adelante, mientras la familia continúa en el centro de la atención mediática.

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