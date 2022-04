Billie Eilish tocará con Lisa en un corto de Los Simpson para Disney+

Este último corto temático Los Simpson será el cuarto de una serie creada para Disney+ para resaltar las marcas principales del servicio de transmisión y el contenido más popular. Los videos lanzados anteriormente incluyen un vinculo con Star Wars a través de Maggie Simpson en "In The Force Awakens From Its Nap" y uno con Marvel con "The Good, The Bart, And The Loki", así como "The Simpsons in Plusaversary", que se lanzó en noviembre del año pasado para celebrar el Disney+ day.

El mes pasado, Eilish y O'Connell ganaron el Oscar a la Mejor Canción por "No Time to Die", la poderosa balada de la película de James Bond de título similar. El sábado pasado, Eilish actuó en Coachella, convirtiéndose en la cabeza de cartel más joven del festival de música y compartiendo el escenario con su hermano. La ganadora del Grammy también se encuentra actualmente en su gira "Happier Than Ever", que se dirige al Reino Unido e Irlanda en junio.