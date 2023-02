Disney+ censuró en Hong Kong un capítulo de Los Simpson

La ausencia del episodio se produce en medio de preocupaciones sobre la creciente censura gubernamental en China.

La noticia fue reportada por primera vez por The Financial Times, que señaló que no está claro exactamente cuándo se eliminó el episodio del servicio o quién lo eliminó. El gobierno chino niega las acusaciones de trabajo forzoso.

“One Angry Lisa” marca el segundo episodio de Los Simpson que no está disponible en Disney+ en Hong Kong. En 2021, los suscriptores de Disney+ Hong Kong informaron que el episodio de 2005 “Goo Goo Gai Pan”, que hacía referencia a la masacre de la Plaza de Tiananmen en Beijing en 1989, no estaba disponible en el servicio.

En aquella ocasión, la retirada del episodio ya motivó que se lanzaran críticas contra Disney por su actitud con el gobierno chino, destacando los intereses que tiene el conglomerado en el país.