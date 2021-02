Vacunatorio VIP: la sorprendente predicción de Los Simpson

En la escena que se volvió famosa, el Señor Montgomery Burns se salta la fila que los ciudadanos realizan para recibir la vacuna contra la influenza y solicita 37 dosis: una para el, otra para su asistente personal Wandulo Smithers y el resto para sus perros.

El Alcalde Diamante accede a la solicitud sin dudarlo, aunque antes recibe el reproche del Doctor Hibbert, quien está al frente de la campaña de vacunación: “Estas personas esperaron en fila y los perros no contraen la enfermedad”. La respuesta del máximo funcionario de Springfield es contundente: “Denle lo que quiere, es el único que paga impuestos”.

Los Simpsons Vacunas Gentileza: Disney

Acto seguido, la gente en la fila comienza a protestar, lo que acelera la escapada de Burns con las 37 dosis. En la huida, pisa la caja que contenía las vacunas restantes, destruyendo todas.

Alberto Fernández habló del vacunatorio VIP

El presidente Alberto Fernández dijo que se vacunó con la Sputnik V "para convocar a la confianza ciudadana", lo mismo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios e intendentes "que ni siquiera son oficialistas".

Fernández consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el exministro de Salud Ginés González García por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", dijo Fernández en una conferencia de prensa en México, en la que sostuvo además que se vacunó "ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno".