Los Taviani, dos imprescindibles de la pantalla italiana del siglo XX

Dos adolescentes, Vittorio y Paolo Taviani, viven todo eso. Diez años más tarde lo evocan en un documental, “San Miniato, luglio 1944”, julio 1944 . Y cuando ya tienen hijos grandes vuelven sobre ese recuerdo, para que no se pierda, y hacen “La noche de San Lorenzo” , que es al mismo tiempo el relato de una madre que fue niña en ese entonces, un poema de épica campesina, un cuento de ensoñaciones infantiles, la realista descripción del miedo, la valentía, el dolor de ambas partes, y la magia de las Perseidas, esas estrellas fugaces que aparecen entre julio y agosto, llamadas también lágrimas de San Lorenzo, y a las cuales la gente expresa, en voz baja, un deseo.

“La noche de San Lorenzo” es de 1982. Los Taviani mismos la presentaron aquí, traídos por Cinemateca Argentina. Dos hombres campechanos, atentos, trabajadores. Hijos de la maestra y el abogado del pueblo, aprendieron el lenguaje del cine en el cineclub de la vecina Pisa. Después irían aprendiendo el oficio concreto, con un ex partisano, Valentino Orsini, y un artista del documental poético, Joris Ivens. Así hicieron, para el Ente Nazionale di Petroleo, “L’Italia non é un paese povero”, la Italia no es un país pobre, censurado porque mostraba la pobreza, y un drama basado en un hecho real, “Un uomo da brucciare”, un hombre para quemar, con Gian María Volonté, sobre un sindicalista honesto asesinado por la mafia.