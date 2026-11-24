El costo logístico de la arena para fractura podría superar los u$s1.650 millones por año hacia 2030. La media sanción del nuevo régimen de cabotaje abre la posibilidad de llevarla por barcaza y buque, reducir el uso de camiones y mejorar la competitividad de Vaca Muerta.

La brecha de u$s1.650 millones proyectada para 2030 no es un ahorro garantizado: es el costo que podría evitarse, al menos en parte, si la Argentina deja de depender casi exclusivamente de las ruedas para mover la arena que necesita su principal desarrollo energético.

La arena que necesita Vaca Muerta para sostener su ritmo de producción recorre hoy más de 1.300 kilómetros desde las canteras de Entre Ríos hasta la cuenca neuquina, principalmente en camión . Ese viaje explica una parte central de una brecha logística que supera los u$s1.100 millones anuales y que, si la demanda continúa creciendo y no cambia el sistema de transporte, podría acercarse a los u$s1.650 millones hacia 2030.

La discusión sobre el nuevo régimen de cabotaje, que obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, adquiere así una dimensión concreta para la industria energética. La apertura del transporte de cargas por agua a buques de distintas banderas permitiría habilitar un corredor multimodal entre Ibicuy, Campana y San Antonio Este, con un tramo final terrestre hasta Añelo.

El cambio no resolvería por sí solo todos los costos de la cadena, pero podría modificar una de las principales ineficiencias de la producción de hidrocarburos no convencionales: trasladar por ruta un insumo que, por volumen y distancia, tiene mejores condiciones para viajar por agua.

La diferencia entre el precio de origen y el costo de llegada permite dimensionar el problema. Una tonelada de arena de fractura cuesta alrededor de u$s22 en la cantera de Entre Ríos . Cuando llega a una locación de Vaca Muerta , su valor asciende a unos u$s160 . En la cuenca Pérmica de Estados Unidos, en cambio, el costo de entrega ronda los u$s60 por tonelada.

En el país, según datos de Roberto Lino Blanco , el flete camionero entre Entre Ríos y Neuquén se ubica en torno a los u$s75 por tonelada. A ese valor se agregan los costos de carga, descarga, almacenamiento y tributos que se acumulan durante el recorrido. La logística explica así buena parte de la diferencia entre el precio de la arena en origen y su costo en el pozo.

Con una demanda cercana a los 8 millones de toneladas anuales, la brecha de u$s138 por tonelada entre cantera y locación representa unos u$s1.104 millones por año. En un pozo que requiere 10.000 toneladas, esa diferencia equivale a aproximadamente u$s1,38 millones.

La comparación con Estados Unidos también resulta significativa. La diferencia entre el costo de llegada de la arena en Vaca Muerta y en el Pérmico representa unos u$s800 millones anuales, equivalentes a cerca de u$s2,2 millones por día. Se trata de una referencia de costos logísticos, no de un ahorro que pueda capturarse íntegramente con una sola medida.

Las proyecciones de la actividad en Vaca Muerta ubican la demanda de arena para fratura entre 10 y 12 millones de toneladas anuales para 2030. YPF

El escenario podría agravarse hacia el final de la década. Las proyecciones ubican la demanda de arena entre 10 y 12 millones de toneladas anuales para 2030. Con un consumo de 12 millones de toneladas y costos logísticos constantes, la brecha cantera-pozo alcanzaría unos u$s1.656 millones por año, es decir, cerca de u$s1.650 millones.

La cifra es el costo potencial de mantener la estructura actual. La posibilidad de reducirla dependerá de cuánto volumen pueda trasladarse al agua, de los costos de los trasbordos y de la eficiencia de los tramos ferroviarios o camioneros que completen el recorrido.

El corredor que puede cambiar la logística de Vaca Muerta

La alternativa consiste en combinar distintos modos de transporte. La arena podría salir de la zona de producción por barcaza a través del Paraná, desde Ibicuy hasta Campana; continuar en buques graneleros por el litoral marítimo hasta San Antonio Este, en Río Negro; y completar los aproximadamente 600 kilómetros restantes hasta Añelo por tren o camión.

La propuesta busca aprovechar la eficiencia energética de la navegación. Con un litro de gasoil, una tonelada puede recorrer unos 251 kilómetros en barcaza, 101 kilómetros en tren y apenas 29 kilómetros en camión. En términos de consumo, el transporte fluvial resulta casi nueve veces más eficiente que el carretero.

La escala también juega a favor. Una barcaza puede transportar una carga equivalente a unos 50 camiones. Para abastecer un pozo que demanda 10.000 toneladas de arena se necesitan alrededor de 330 camiones o unas siete barcazas.

Actualmente, entre 1.500 y 2.000 camiones con arena circulan cada día. Solo el traslado de una tonelada a lo largo de 1.300 kilómetros consume unos 45 litros de gasoil, considerando el viaje cargado. Para un pozo de 10.000 toneladas, eso representa cerca de 450.000 litros de combustible.

Opción navegable. La dependencia del camión no solo encarece el abastecimiento de Vaca Muerta. También traslada parte del costo a las rutas nacionales y provinciales, que deben soportar un tránsito pesado creciente. Gentileza: APAM

Con una demanda anual de 8 millones de toneladas, el consumo asociado al transporte camionero alcanza unos 360 millones de litros de gasoil y genera casi un millón de toneladas de dióxido de carbono. A igual distancia, el traslado por barcaza requeriría aproximadamente 41 millones de litros.

El tren forma parte de la solución, aunque una infraestructura ferroviaria dedicada no estaría operativa antes de 2029 o 2030. La navegación, en cambio, ya cuenta con vías disponibles: el Paraná, el litoral marítimo y los puertos que pueden funcionar como nodos de transferencia.

La media sanción del régimen de cabotaje busca habilitar esa alternativa comercial. Sin embargo, el corredor multimodal todavía requiere coordinación entre operadores, terminales, cargadores y servicios terrestres para que el ahorro del tramo fluvial y marítimo se refleje en el costo final de la arena.

Qué aprobó el Senado y qué cambios tuvo el proyecto

El Senado aprobó el 20 de noviembre el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria de Buques, por 42 votos afirmativos y 24 negativos, con seis legisladores ausentes. La iniciativa, identificada como expediente S-1844/26, ahora deberá ser tratada por Diputados.

El texto aprobado modifica el esquema vigente, que reserva como regla general el cabotaje a embarcaciones de bandera argentina y permite excepciones para buques extranjeros. La nueva propuesta habilita a embarcaciones de cualquier bandera a realizar transporte entre puertos nacionales, con la obligación de informar sus operaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

La reforma fue aprobada sobre un dictamen con modificaciones respecto del proyecto original. Durante la sesión, sectores de la oposición cuestionaron que se introdujeran cambios en alrededor de 20 artículos poco antes de la votación y solicitaron que el texto regresara a comisión. La moción fue rechazada por 41 votos contra 25 y, posteriormente, la iniciativa obtuvo la media sanción.

Entre los puntos centrales del texto aprobado se encuentra la apertura del transporte de cargas secas a granel, como arena de fractura, granos y minerales, a operadores extranjeros. También se habilita la combinación de cargas de cabotaje e internacionales en un mismo viaje o convoy, y se simplifican procedimientos documentales y aduaneros.

La media sanción del Senado al régimen de cabotaje abre una posibilidad concreta para cambiar la matriz de transporte de cargas. Pero el desafío de Diputados será convertir la apertura normativa en una operación viable, con bodega disponible, costos portuarios competitivos y una flota nacional capaz de participar.

El proyecto mantiene determinadas actividades reservadas a la bandera argentina, entre ellas la pesca, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, los servicios de practicaje, el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos, con excepción del gas natural licuado, y el apoyo a la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.

A la vez, incorpora beneficios fiscales para los armadores nacionales, con exenciones de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una alícuota fija del 25% en el Impuesto a las Ganancias y amortización acelerada de inversiones. La apertura del cabotaje y estos incentivos buscan ampliar la oferta de bodega y mejorar la competitividad de la flota argentina.

No obstante, el texto deja cuestiones operativas pendientes. La exención de combustibles para la bandera nacional requiere reglamentación y normas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por lo que podría existir un período de transición en el que los armadores argentinos compitan sin contar plenamente con ese alivio.

El ahorro no depende solo de abrir la bandera

La reforma puede reducir el costo del transporte por agua, pero hay tres factores que determinarán si ese beneficio llega efectivamente a los productores y a Vaca Muerta.

El primero es la posibilidad de compartir bodega. El proyecto permite combinar cargas de cabotaje e internacionales, pero no establece con suficiente claridad un mecanismo para que distintos cargadores consoliden sus volúmenes en una misma barcaza o buque. Sin esa herramienta, los grandes operadores podrían aprovechar mejor la apertura, mientras que productores medianos y pequeños continuarían dependiendo del camión.

El segundo punto es el costo de las tripulaciones. Los buques extranjeros operarán bajo la legislación laboral de su país de bandera, mientras que los nacionales mantendrán sus dotaciones y convenios actuales. La diferencia puede generar una desventaja para la flota argentina si no se revisan los criterios de seguridad, tecnología y productividad.

El tercer factor es el costo portuario. Las condiciones de carga, descarga y trasbordo permanecen prácticamente sin cambios. En un corredor que combina barcazas, buques y transporte terrestre, la eficiencia de las terminales será determinante para que el ahorro no se pierda en cada transferencia.

A estos elementos se suma la necesidad de coordinar la última milla. Desde San Antonio Este hasta Añelo hay unos 600 kilómetros, que podrían cubrirse por tren o camión. El volumen agregado de arena podría justificar una solución ferroviaria, pero su implementación dependerá de inversiones, disponibilidad de material rodante y acuerdos entre los operadores.

El costo que también pagan las provincias

La dependencia del camión no solo encarece el abastecimiento de Vaca Muerta. También traslada parte del costo a las rutas nacionales y provinciales, que deben soportar un tránsito pesado creciente.

Entre 1.500 y 2.000 camiones con arena circulan diariamente por las rutas que conectan las canteras con la cuenca neuquina. En Ibicuy, por la Ruta Provincial 45, pasan alrededor de 400 camiones por día, con un impacto directo sobre la infraestructura vial de Entre Ríos.

En Río Negro, el estado de la Ruta Nacional 151 fue calificado como crítico, mientras que en Neuquén el tránsito de la Ruta Provincial 7 se multiplicó por cuatro. La sobrecarga por eje agrava el desgaste: según la llamada ley de la cuarta potencia, el daño al pavimento aumenta de manera desproporcionada cuando se supera el peso permitido.

La logística fluvial podría aliviar esa presión. Cada tonelada que se traslada por agua deja de recorrer cientos de kilómetros por carretera y reduce el consumo de combustible, las emisiones y el desgaste de la infraestructura pública.

El impacto potencial también excede al petróleo y al gas. La agroindustria, la actividad forestal y la minería del litio y el cobre enfrentan dificultades similares para transportar grandes volúmenes desde el interior hacia los puertos. En el caso de los granos, el 76,6% llega a las terminales portuarias en camión y apenas el 7,1% en barcaza.

Para el Norte Grande y Cuyo, un sistema de cabotaje más competitivo podría mejorar la salida de minerales, insumos y productos regionales. Como sostiene Lino Blanco, la misma infraestructura que abastecería a Vaca Muerta podría contribuir a una red logística más integrada para las economías del interior.