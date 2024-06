Lucila Gandolfo rinde tributo a Julie Andrews

Lucila Gandolfo: Surge a raíz de una idea de querer homenajearla. Fue inspiración para chicos de tantas generaciones de todo el mundo, La Novicia Rebelde, Mary Poppins, donde tantos crecimos viéndola, con esas institutrices o niñeras que fueron tan entrañables. Se aguantaban las bromas de los chicos, sabían poner límites con respeto, amor, juego. Quise cantar sus canciones, siendo una fan. No tuve amiga invisible pero me pareció importante destacar a esos personajes que uno vio en la pantalla de chico y pegan fuerte. El autor comparte conmigo esta admiración por Julie y creó esta situación de que cuando la niña a los 6 años ve “La novicia rebelde” queda tan encantada que la adopta como su amiga invisible.

5dc915ff-5ecc-45b3-ad2e-28fa8ae96946.jpeg Gandolfo en su tributo a Julie a "La novicia rebelde" y "Mary Poppins", entre otras.

P.: ¿Qué temas aborda la obra?

L.G.: Los temas son la fantasía, la ilusión en la infancia, los deseos, una adolescencia de dificultad para vincularse, para acercarse al sexo opuesto, la timidez, la incomodidad, el enamoramiento, el desamor, el bullyng, la violencia o crueldad de compañeras, situaciones de acoso, abuso, y como pueden generar desencantamientos. Abandonan sus sueños y dejan de ser lo que hubieran deseado. El dolor, pero también la esperanza, el rescate, el amor para cuidar a otros. Pasan muchas emociones porque es la vida de una niña hasta sus 60 años.

P.: ¿Cómo eligieron el repertorio de canciones? ¿Por qué esos compositores?

L.G.: La mayoría son del repertorio de Julie Andrews y aparecen porque el personaje la está pensando y la imagina. Hay un momento donde elige ponerse a cantar, se disfraza y agarra un repertorio que canta y baila, aparece una canción de Funny Girl, otra de Judie Garland, West Side Story, pero elegimos principalmente La novicia rebelde, Mary Poppins, Víctor Victoria, y mi canción favorita de Willy Wonka que se llama Pure imagination.

P.: ¿Cómo es estar sola en escena aunque estén los músicos?

L.G.: No es la primera vez, hace 11 años quería hacer un monologo y Gonzalo Demaría me entregó La Maestra serial, un monologo increíble y disfruté mucho hacer esa maestra norteamericana. Me gusta mucho la adrenalina que genera estar sola sobre el escenario. Lo de Julie iba a ser una especie de concierto con piano y terminé haciéndola sola junto con Fernando, que lo terminó de armar con Julio Panno como unipersonal. Hay mucha concentración, la obra está tan bien escrita que aunque tema olvidarme la letra y el temor al vacío, Julio me supo llevar y marcarme mojones emocionales donde puedo frenar y volver a reencontrarme con el personaje. Es una sensación de vértigo y montaña rusa antes de salir a escena. Son muchos personajes así que siento que somos un montón.

P.: ¿Qué esperás para el debut local e internacional?

L.G.: A nivel local que sea un éxito y para el exterior ya está traducida, la estoy ensayando en inglés y pronto haré funciones acá para público angloparlante para luego llevarla afuera.